SolidaritÃ© : 57 cancÃ©reux aux lieux saints

Comme pour les 3 éditions précédentes qui ont permis à 149 malades du cancer, démunis de surcroît, d’effectuer ce voyage de la vie et réaliser ainsi grâce à tous les gens de bien qui ont contribué à la réalisation d’une telle action à caractère humanitaire, leur rêve, la quatrième édition organisée par le comité de wilaya des secours de l’association des oulémas musulmans et l’association de bienfaisance «Kafil el Yatim», n’a pas été sans connaître le succès escompté et traduire ainsi toutes ces vertus du bien et de la solidarité.

Dans cette salle où prenaient place les 57 patients qui doivent à leur tour accomplir une «Omra pour l’espoir», dès le 27 de ce mois et séjourner ainsi durant 15 jours aux Lieux saints de l’islam, l’émotion était à son paroxysme et se fondait dans cette joie intense qui animait aussi proches et parents de ces malades qui n’en demandaient pas tant et remerciaient Dieu d’avoir exhaussé un vœu cher, souvent qu’ils entretiennent pour beaucoup depuis longtemps.

Pour Zouina Habouchi, âgée de 75 ans et qui réside dans la commune de Ksar el Abtal, cette Omra pour l’espoir est sans doute le plus beau cadeau qu’elle reçoit : «J’ai toujours aspiré réaliser ce voyage avant de partir mais je n’en avais pas les moyens. J’ai prié Dieu de me donner l’occasion d’effectuer ce pèlerinage et vous ne pouvez pas savoir combien ma joie est grande de pouvoir enfin l’accomplir grâce à tous ces gens de bien, gardant l’espoir de guérir de cette maladie que je porte depuis des années. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de notre rêve ! ». Non loin d’elle, Chiter Miloud de Ain Lahdjar, accompagné de ses 3 enfants ne peut cacher cette joie immense que trahissent ses larmes : «Je suis fatigué, je traîne cette maladie depuis longtemps déjà et je n’avais d’espoir que d’accomplir un jour une Omra que voici, Dieu merci m’ouvrant les portes de l’espoir. Je prierai pour mes parents, mes enfants mais aussi pour mon pays et j’irai boire de l’eau de Zem-Zem pour guérir inchalah».

Dans ce climat de solidarité et de fraternité forgé par ces actions de bienfaisance qui réchauffent le cœur, Doud Toufik, le présidente du comité des secours de l’Association des oulémas musulmans dans la wilaya de Sétif, interviendra pour féliciter les 57 malades qui s’apprêtent dès le 27 de ce mois à accomplir une Omra, il remerciera tous ceux qui ont apporté leur contribution à cette œuvre humanitaire et permis à cette frange fragile de la société d’accomplir cette «Omra pour l’espoir».

Pour sa part, Hocine, responsable d’une agence de voyages qui contribue pour la deuxième fois à la réalisation de ce voyage, souligne que ces malades bénéficieront des meilleures conditions de prise en charge durant leur séjour aux Lieux saints.

F. Zoghbi