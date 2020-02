Un systÃ¨me de "vigilance lÃ©gislative" pour l'AlgÃ©rie Ã  l'horizon 2035 (Messaitfa)

L'Algérie sera doté d'ici 2035 d'un système de vigilance législative, car le renouveau économique, social et politique exige un cadre juridique à vision lointaine avec la contribution de tous les secteurs concernés par le Plan d'action du Gouvernement, a-t-il déclaré à la presse en marge de l'examen du Plan d'action du Gouvernement par les membres du Conseil de la nation. Concernant le rôle du citoyen dans le domaine du numérique, M. Messaitfa a estimé que "c'est là, l'un des aspects de la transparence", soulignant que la création d'un secteur ministériel dédié aux statistiques est à même de donner davantage de transparence à l'information économique et de contribuer à l'orientation des secteurs et à l'anticipation des risques.

(APS)