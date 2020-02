TrÃªve partielle en Afghanistan:La fin du bourbier ?

Cette accalmie qui englobera tout le territoire afghan permettra des pourparlers dans un climat serein en vue d'un accord final avec les Etats unis. L'annonce de la trêve partielle a été faite jeudi à Bruxelles par le chef du Pentagone, Mark Esper, au cours d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan. Cette nouvelle a vite été commentée par le locataire de la Maison Blanche qui, dans un tweet, a fait état d'une solution imminente. "Je pense que nous en sommes très proches. Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous ayons un accord, et nous verrons", a-t-il affirmé. "Nous saurons d'ici les deux prochaines semaines", a ensuite tempéré M. Trump. Le président afghan Ashraf Ghani avait annoncé mercredi avoir été informé par le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo de "progrès notables" dans les négociations avec les talibans. "Les Etats-Unis et les talibans ont négocié une proposition pour une réduction des violences pendant sept jours", a expliqué M. Esper au cours de sa conférence de presse à l'issue de la réunion de l'Ota tenue à Munich. Il a qualifié ses entretiens avec ses homologues de l'Otan de "productifs". "Nous avons toujours dit que la meilleure, sinon la seule, solution en Afghanistan est un accord politique. Des progrès ont été réalisés sur ce front et nous aurons bientôt plus d'informations à ce sujet, je l'espère", a-t-il ajouté. M. Esper n'a pas dit quand la trêve partielle commencerait, mais mercredi, un responsable des talibans avait déclaré que le groupe commencerait une "réduction de la violence" vendredi. "Nous pensons que sept jours pour l'instant sont suffisants, mais en tout cas notre approche de ce processus sera fondée sur des conditions, je le répète, des conditions", a soutenu M. Esper. Selon un responsable taliban, l'accord sur la réduction des violences est "très spécifique". "Il s'applique à l'ensemble du pays et il inclut les autorités afghanes". Cette trêve partielle a été conclue au terme de plus d'une année de difficiles négociations entre talibans et responsables de l'administration américaine, cherchant à mettre un terme à la plus longue guerre que les Etats-Unis aient connue. L'armée américaine, qui a déployé entre 12.000 et 13.000 soldats en Afghanistan, va vérifier sur le terrain la réalité de la réduction des violences. Les militaires américains et les insurgés ont aussi prévu d'établir un canal de communication pour résoudre d'éventuels problèmes qui surgiraient, y compris des provocations de tierces parties cherchant à saboter l'accord. "Si les talibans tiennent leur engagement, nous avons des engagements" également "concernant la réduction des troupes (américaines) qui sont aussi spécifiques", a souligné un haut responsable américain. Les talibans demandent depuis longtemps le départ des soldats américains d'Afghanistan. La réussite de la trêve partielle, devrait ouvrir la voie à des négociations, cette fois entre les talibans et le gouvernement de Kaboul, avec comme objectif ultime un accord de paix global.

Toutefois, des déconvenues ont eu lieu par le passé comme en septembre 2019 ou la signature d'un accord, avait été annulée à la dernière minute par Donald Trump après un énième attentat, qui a couté la vie à un soldat américain.

M .T