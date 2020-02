(WAB 2-0 MCO) 8es de finale de la coupe dâ€™AlgÃ©rie:Les Boufarikois croient en leur belle Ã©toile

Après avoir éliminé le Mouloudia d’Alger au tour précédant sur penalty, le WAB poursuit sa belle aventure à la conquête du premier titre du club depuis sa création en 1945. Dans un stade Mohamed Rezzag archicomble à Boufarik, les locaux ont fait le nécessaire en arrachant haut la main la qualification au quart de final de la 56e édition de la coupe d’Algérie, nourrissant par ce fait les espoirs des milliers de ces supporters à remporter ce titre tant attendu.

Le MCO ne semble pas avoir tiré la leçon de la défaite du MCA à Boufarik, un des spécialistes de l’épreuve. Les protégés de Mechri ont voulu surprendre les locaux en début de match, mais ces derniers ont observé l’adversaire avant d’attaquer le camp oranais. Les efforts des poulains de Boudjella ont fini par payer à un timing clé, à savoir une minute de la fin du temps réglementaire de la première mi-temps par le billet de Khettab.

Les Boufarikois sont rentrés au vestiaire avec un bon moral, mais la qualification était loin d’être arrachée face à une adversaire coriace, auteur de quatre coupes d’Algérie dans son palmarès. Les locaux ont cru à cette qualification et ils sont parvenus à doubler la mise à la 52’ minutes par l’homme du match Khettab. Auteur d’un doublé, l’attaquant boufarikois a assommé le MCO, permettant au sien de se qualifier au quart de final de la coupe d’Algérie, soit à un match de l’exploit historique du WAB de 1997 lors que l’équipe à pu se qualifier en demi-finale.

Les protégés de Boudjella pratique un beau football avec une bonne rigueur tactique et une grande confiance en soi. Ils sont leader de la division national amateur et leur ascension en Ligue 2 est sur la bonne voie. Les Boufarikois sont sur une bonne lancée en coupe d’Algérie, notamment après avoir éliminé les grands Mouloudia algérois et oranais. Leurs chances de remporter la dame coupe n’est plus un rêve, notamment après l’élimination de plusieurs équipes spécialistes de l’épreuve à l’exemple de l’USMA, la JSK, le CRB, ainsi que le MCA et le MCO qui ont quitté la compétition face à un WAB des grands jours.

Kader Bentounès