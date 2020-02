Tabagisme :Â« AADIAA Â» sensibilise au flÃ©au

Le site électronique de Ghardaïa « ADDIAA » qui se veut avant tout une presse constructive et engagée, à travers la sensibilisation et l’information crédible a été Samedi, l’hôte de l’APC d’Alger- Centre où il a organisé une journée de vulgarisation, dédiée aux dangers du tabagisme, d’autant plus que ce fléau touche de plus en plus de personnes en a Algérie, à en juger d’ailleurs, par tous ces fumeurs, y compris des enfants, qui s’adonnent à cette pratique, s’exposant , tous les jours que dieu fait, à des maladies graves et même à la toxicomanie. En effet, conscients du rôle de l’éducation et des campagnes d’information sur un sujet aussi important « ADDIAA », poursuit sa mobilisation pour prêcher la prévention en amont afin d’éviter le pire, d’autant plus que la cigarette est composée, selon les représentants de celle-ci de pas moins de 250 substances sur 4.000 nocives et plus de 50, responsables des atteintes des cancers, confirmés, par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les organisateurs qui rappellent que l’Algérie s’est dotée en 1985 de lois pour la protection de la santé publique à travers l’interdiction du tabac dans les lieux publics, suivi d’un décret exécutif, publié en 2001, pour fixer, les lieux concernés par cette interdiction, insiste, cependant sur le rôle de la société, allant de la famille, , à l’école, à la mosquée en passant par les associations, appelées, tous à œuvrer dans une démarche de coordination pour éviter aux jeunes notamment de sombrer dans ce fléau ou encore être victime du tabagisme passif. Les animateurs de cette sortie éducative misent également sur les autres types de sensibilisation, en utilisant le discours religieux, la science et le renforcement du dialogue au sein de la famille ou encore l’accompagnement des jeunes et le développement de leurs capacité mentales à même de leur permettre d’occuper leur temps libre et de ne pas tomber dans l’oisiveté, mère de tous les vices.

Pour rappel, le tabagisme tue, en Algérie, tous les jours, 40 personnes et prés de 15.000 autres, par an, soit quatre fois plus le nombre des victimes des accidents de la route. La cigarette est responsable de 4.000 cas de cancer des poumons, chaque année. Aujourd’hui, le taux des fumeurs se stabilise, selon les spécialistes autour de 16%, néanmoins l’Algérien demeure un fumeur excessif avec pas moins de 15 cigarettes par jour.

Samia D.