Rencontre gouvernement-walis : Pour une AlgÃ©rie nouvelle

La rencontre qui se déroulera au Palais des nations (en termes d’allocutions des communicants) et au Centre international des conférences (en termes d’organisation des ateliers et des débats), verra la présence de 1.100 participants, dont des membres du gouvernement, des cadres centraux et locaux, des élus ainsi que des partenaires économiques.

C’est dans l’optique de l’instauration d’une Algérie nouvelle à laquelle a appelé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qu’il a été procédé à l’organisation de la rencontre gouvernement-walis 2020, dans une perspective d’analyse et d’explication du plan d’action du gouvernement et ses mécanismes de mise en œuvre, selon une approche qui s’appuie sur la participation des autorités locales, représentées par les cadres et élus, en vue de «concrétiser d’une manière effective, intégrée et participative l’ensemble des actions de développement pour lesquels s’est engagé le président de la République et qui sont contenus dans le plan d’action du gouvernement», précise la même source.

Cette rencontre s’inscrit également dans «ce nouvel esprit de gouvernance, établi sur la base d’une approche de développement durable harmonieuse, mettant en valeur la qualité du cadre de vie citoyen et son environnement», selon la même source, ajoutant que la rencontre vise aussi à «élargir le terrain de la réflexion et de la mise en application du plan arrêté par les pouvoirs publics afin d’établir une démarche performante de développement, génératrice de richesses et favorable à la mise en réseau des initiatives innovantes des différents acteurs tant sur le plan régional que local».

S’agissant des thèmes retenus pour cette rencontre, ils s’articulent autour de l’amélioration continue du cadre de vie citoyen à travers une démarche de planification des systèmes de développement local, la gestion rationnelle du foncier économique, la mise en place d’une gouvernance urbaine axée sur la gestion moderne des nouvelles villes et la gestion de la problématique routière dans le cadre d’une stratégie multisectorielle intégrée, dont la finalité englobe les leviers de réduction des accidents de circulation. Les autres thèmes retenus sont en relation avec le désenclavement des zones frontalières et de montagne, la digitalisation des services publics locaux, le développement durable, la décentralisation, la délégation des services, l’accompagnement des start-up et l’intercommunalité.

A cet effet, des ateliers interactifs regroupant les différents participants seront animés d’une manière continue tout au long de cette rencontre qui devra déboucher sur une série de recommandations opérationnelles, susceptibles de «transformer la vision des pouvoirs publics en actions concrètes de développement dans tous les secteurs», souligne-t-on.

En ce sens, six ateliers traiteront des thèmes retenus lors de cette rencontre, respectivement la qualité de vie du citoyen, le foncier économique, une gouvernance rénovée et maîtrisée, mobilité et sécurité routière, les zones à promouvoir entre l’ambition de relance et l’impératif d’attractivité et en dernier la digitalisation et l’intelligence collectives. Pour ce qui est des objectifs et des attentes de la rencontre gouvernement-walis, ils visent notamment à rompre avec la pratique des plans de développement locaux synonyme de programmes de financement, placer la qualité de vie du citoyen, l’équité et la réduction des inégalités au centre d’intérêt de la nouvelle vision de développement local, le développement de l’offre du foncier, une gestion transparente, équitable et rationnelle du foncier économique ainsi qu’une gestion libérée des contraintes juridiques, organisationnelles et des pesanteurs bureaucratiques. Les autres objectifs consistent en la maîtrise du phénomène de la saturation urbaine, la décongestion de la circulation routière des grandes villes, l’atténuation du phénomène des accidents de circulation, l’amélioration de l’attractivité des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, la réactivation des leviers de développement dans les zones de montagnes et frontalières et la généralisation de la numérisation des prestations des services publics.