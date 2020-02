Le chef de lâ€™Ã©tat reÃ§oit un message Ã©crit de son homologue mauritanien : Des visites bilatÃ©rales prÃ©vues

«L'audience a donné lieu à un échange sur la nécessité de consolider la coordination et la concertation concernant les questions maghrébines, d'élargir des domaines de la coopération bilatérale, notamment la formation professionnelle, l'énergie, les échanges commerciaux, et de renforcer le transport terrestre, à la faveur du parachèvement de la route reliant les villes de Zouérat et de Tindouf», a précisé le communiqué.

«Remerciant l'Algérie pour l'accueil réservé aux étudiants mauritaniens dans ses instituts et universités», le chef de la diplomatie mauritanienne a exprimé «la gratitude de son pays pour le rapatriement des ressortissants mauritaniens de la ville chinoise de Wuhan à bord du même vol que les étudiant algériens, tunisiens et libyens». «Un geste hautement apprécié par le peuple mauritanien», a-t-il assuré.

Lors de cette audience, le Président Tebboune a reçu une invitation officielle de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, pour une visite en Mauritanie. «À son tour, le Président Tebboune a invité officiellement son homologue mauritanien pour une visite en Algérie à une date qui sera convenue par voie diplomatique», a conclu le communiqué de la présidence de la République.