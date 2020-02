interventions des prÃ©sidents des groupes parlementaires : Â« NÃ©cessitÃ© dâ€™un front national interneÂ»

Après l’intervention des parlementaires, la parole a été donné aux présidents des Groupes parlementaires qui ont soutenu que l'Algérie nouvelle ne saurait se concrétiser sans un front national intègre, dont la construction passe par le rétablissement de la confiance entre le citoyen et les institutions. Ils estiment, en outre, que la concrétisation du Plan d'action du gouvernement dépend de la volonté des hommes.

Le président du Groupe parlementaire du Front El Moustakbal, El Hadj Belghouti, a déclaré que «l'Algérie nouvelle ne saurait être cristallisée sans un front national intègre, resserrant les rangs et consolidant l'unité nationale pour le recouvrement de la confiance du citoyen». Il a insisté sur l'amélioration du quotidien du citoyen et sa prospérité. Il relèvera l’importance du dialogue pour parvenir au changement escompté. El-Hadj Belghouti a, en outre, souligné la nécessité d'accorder un intérêt particulier aux secteurs de l'agriculture et de l'industrie, de relancer l'économie maritime et de relever le niveau de services avec la mise en place d'une cartographie des pôles industriels spécialisés.

Le président du groupe parlementaire du FLN, Khaled Bouriah, a, de son côté, relevé l’importance de soutenir les start-up, créatrices de richesse et de postes d'emploi, d'alléger les impôts sur le citoyen et d'encourager l'agriculture et l'industrie de transformation. L’intervenant a appelé également à la révision des lois régissant l'investissement, le commerce et les marchés publics. «La réforme du système de santé, la prise en charge des catégories vulnérables et l'amélioration du niveau de vie du citoyen» ont aussi été évoqués pat M. Bouriah qui a mis en exergue l'impératif de lutter contre le phénomène de la migration clandestine des jeunes en répondant à leurs aspirations. Il s’est par ailleurs attardé sur l’importance du renforcement du pouvoir d'achat du citoyen à travers la poursuite de la politique de subvention sociale.

La présidente du groupe de l'Union Nahda-Adala-Bina, Beldia Khemri, a relevé, quant à elle, la nécessité de réformer le système éducatif et de concrétiser les promesses du président de la République prises lors de la campagne électorale. Elle a qualifié la relance de l'économie nationale de «priorité indispensable» à travers la mise en place des mécanismes à même de diversifier l'économie.

Le président du groupe parlementaire du MSP, Mehdi Zentout, a soutenu, pour sa part, la nécessité de libérer les initiatives d'investissement, de garantir la distribution équitable de la richesse et de réduire les écarts entre les régions, tout en adoptant de nouveaux mécanismes pour l'exportation. Il dira que le plan d’action comprend «d'importantes politiques et propositions» en faveur du développement. L’intervenant a souligné la nécessité de «définir la nature du régime politique à choisir pour l'établissement de la prochaine vision constitutionnelle».

M. Zentout a souligné l'importance de «voir le Parlement s'acquitter de sa mission législative et de contrôle permettant à l'opposition d'exercer son rôle à la tête des commissions des finances et d'enquête». Il a soutenu que le choix du système parlementaire dans la prochaine Constitution, permettra au Parlement d’être un acteur actif dans la concrétisation de la volonté du peuple.

Le président du groupe parlementaire du RND, Mohamed Kidji, a plaidé, de son côté, pour la révision de la politique d'aide sociale pour réduire l'écart entre les franges de la société, l’éradication de la bureaucratie et la marginalisation et l’adoption de critères fermes dans la désignation des responsables de l'Etat pour qu'ils soient au service du citoyen. De même qu’il a souligné l’importance de procéder à une réforme du système sanitaire afin d’assurer des prestations de service de meilleure qualité au citoyen et de regagner, par voie de conséquence, sa confiance.

Le président du groupe parlementaire du MPA, Hadj Cheikh Barbara, a mis en avant le rôle de la démocratie, plaidant pour «une Constitution basée sur les valeurs de la démocratie qui consacre la séparation entre les pouvoirs et définit minutieusement le régime de gouvernance».

Mme Karima Admane, présidente du groupe parlementaire TAJ, a souligné l'impératif de «rétablir la confiance entre le citoyen et le pouvoir à travers une gouvernance rationnelle», portée par des réformes politiques, économiques et sociales et l'émancipation de la femme et des jeunes. Elle a, par ailleurs, insisté sur la conjugaison des efforts pour la concrétisation du projet de l'Algérie nouvelle.

Le président du groupe parlementaire du PT, Nasri Mounir, a souligné l’impératif d'améliorer davantage le pouvoir d'achat du citoyen et d’optimiser la lutte contre l'évasion fiscale, outre la récupération des fonds détournés. Il a, d’autre part , relevé l'importance de la révision des lois sur l'investissement et la modernisation du système bancaire avec la numérisation de la fiscalité et des douanes. Enfin, le président du groupe parlementaire des indépendants, Youcef Djebailia, s’est exprimé sur «l'importance de rétablir la confiance du citoyen», soutenant qu’il est très important d’ouvrir le dialogue avec les partenaires sociaux dans tous les secteurs d’activités notamment, la santé et l’Education.

Soraya Guemmouri