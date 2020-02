El-MÃ©nÃ©a sera Ã©rigÃ©e au rang de wilaya le projet en phase dâ€™Ãªtre concrÃ©tisÃ©

S’exprimant, en marge de la cérémonie d’installation du nouveau wali délégué d’El-Ménéa, Aïssa Aïssat, organisée au siège de la wilaya déléguée d’El-Ménéa, M. Amrani a indiqué que la réussite du projet de wilaya demeure tributaire de la participation efficiente et sérieuse des citoyens à ce chantier.

Afin d’asseoir les bases d'une véritable wilaya et contribuer au développement socioéconomique de la région, six commissions ont été mises en place, conformément à l’instruction interministérielle N-3004 du18/12/2019, pour déterminer les mécanismes de transfert de moyens matériels et humains pour garantir le bon fonctionnement des institutions de l’État, en général, et concrétiser un développement harmonieux durable et créateur de richesse, en particulier.

«La priorité doit être ainsi accordée au développement intégré et planifié, sur la base d’une concertation entre les citoyens et les responsables de la wilaya, en vue de concrétiser une meilleure prise en charge des attentes du citoyen et permettre une égalité des chances et le désenclavement», a soutenu le wali de Ghardaïa.

Les pouvoirs publics ont mis en place des mesures d’accompagnement, dans le but d’augmenter l’attractivité de la région d’El-Ménéa, réputée pour ses potentialités agricoles et touristiques, et d’attirer les investissements pour créer l’emploi et absorber le chômage, a-t-il souligné.

De son côté, le nouveau wali délégué d’El-Ménéa a insisté sur la nécessité d’insuffler une dynamique de développement, avant d’exhorter les citoyens à faire preuve de civisme par une participation citoyenne à la gestion des affaires publiques de la région, tout en favorisant le dialogue constructif et la communication.

Ont pris part à cette cérémonie d’installation, les autorités de la wilaya de Ghardaïa, ainsi que celles d’El-Ménéa, et les élus et les représentants de la société civile.