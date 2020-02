Ordre des mÃ©decins : Plaidoyer pour la mise en place dâ€™agences spÃ©cialisÃ©es

«Le plan d'action du gouvernement reprend les failles du secteur de la santé. Néanmoins, il a survolé l'aspect lié à la prévention qui est censé être son cheval de bataille, à travers la création d’agences spécialisées, car jusque-là, nous avons toujours été dans la défensive. Nous ne devons plus subir les événements mais les anticiper», a déclaré à l’APS le Dr Bekkat. Tout en plaidant pour que la santé soit «au centre des politiques nationales», il a précisé que le secteur «doit impérativement se doter d'agences qui seraient dédiées à la veille sanitaire, à la prévention contre les maladies transmissibles (MT) et à l'environnement».

«C'est une bonne chose que le plan d'action ait évoqué la question de la prévention, mais il faut lui consacrer plus que cela», a-t-il encore commenté, rappelant avoir «préconisé depuis des années la mise en place de cette structure, l'objectif étant de décentraliser tout ce qui a trait à la prévention». L'agence en question serait chargée notamment d'«observer la situation épidémiologique des MT, sous toutes leurs formes, de mener de véritables études prospectives et de faire des simulations par rapport à la situation sanitaire en Algérie», a précisé le Dr Bekkat.

Tout en soulignant que cette agence doit être composée, outre de praticiens de la santé, de spécialistes de divers horizons, il a estimé que le secteur de la santé doit être doté d'une agence qui «donne des conduites à tenir par le gouvernement en cas de risques, qui soit pérenne et qui soit l'interface des médias».

Argumentant, par ailleurs, la nécessité d'une agence dédiée à la prévention des maladies chroniques, il a évoqué «la progression importante» de ces dernières, citant à leur tête le cancer qui, avec 50.000 nouveaux cas annuellement, constitue la pathologie «la plus préoccupante» en Algérie. «L’agence serait rattachée aux plus hautes autorités du pays et le ministère ne serait que l'exécutant des programmes qu'elle aura fixés. Elle serait appelée à tracer un vaste plan de dépistage, ce qui n'est pas l’œuvre des responsables du ministère de la Santé », a-t-il soutenu.