Commentaire : Sous le sceau de la diversitÃ©

L’événement, ouvert au public, s’est déroulé dans une ambiance festive. C’est, en effet, par une soirée musicale que la Radio nationale à fêté cette journée universelle, qui obéit au double objectif de distraire le public présent et de se conformer au thème de la diversité en sollicitant une pléiade d’artistes de différents genres musicaux. Dans une brève allocution de la DG de la Radio, Djamel Senhadri, a mis en relief l’importance de mieux vulgariser notre diversité culturelle, source de richesse et facteur de cohésion nationale, insistant sur la préservation et la promotion du patrimoine matériel et immatériel dont dispose chacune des régions d’Algérie dans un esprit d’unité et d’appartenance à la Patrie. C’est là en effet la vocation de la Radio qui se distingue des autres médias dans son rôle que l’on pourrait qualifier «d’âme du peuple», assurant continuellement la retransmission de ses aspirations et ses espoirs sous diverses formes diverses formes d’expression culturelle. L’autre particularité a trait à la proximité de la Radio du citoyen. A ce titre, en plus des trois stations nationales (les Chaînes I, II et III), deux stations thématiques et une station internationale, l’Etablissement national de radiodiffusion sonore (ENRS) est doté d’une station régionale dans chacune des wilayas. Dans son intervention, le DG de la Radio a rappeler l’obligation faite à chacune de stations, réunissant un total de 3.700 employés, d’offrir un service de qualité au citoyen. Vu de la couverture de l’ensemble du territoire du pays qu’elle assure, l’ENRS est à même de constituer un trait d’union entre le citoyen et les autorités. La Radio algérienne représente, de ce fait, ce média pouvant contribuer efficacement au rétablissement de la relation de confiance entre le gouvernant et le gouverné, un principe inscrit parmi les priorités dans le projet du renouveau national initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un projet «nourri des réalités politiques, économiques et sociales inspirées des attentes des citoyens», comme l’a rappelé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de la présentation du Plan d’action du Gouvernement devant les députés. Pour revenir à la Journée mondiale de la Radio, célébrée le 13 février de chaque année, qui a été instaurée en 2012, par l’Unesco dans le but de mettre en relief la puissance de la Radio comme plate-forme pour l’éducation et la liberté d’expression ainsi que son rôle vital dans la réponse aux crises et aux catastrophes. La Radio est aussi considérée comme vecteur de la liberté par ce même organisme onusien. À ce titre, il convient de rappeler la glorieuse mission historique qu’avait assumée la Radio algérienne pendant la Guerre de libération. «Voix de l’Algérie combattante», telle était en effet, la première radio locale créée en 1956 pour l’internationalisation de la cause algérienne et contribuer à libérer le pays du joug du colonialisme

Karim Aoudia