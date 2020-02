COMMENTAIRE : FidÃ©litÃ©

Elle a toujours œuvré dans le sens d’un développement intégré et durable pour exploiter au mieux les potentialités existantes et susciter la croissance. Le président Tebboune a réaffirmé dans ses discours sa volonté d’instauration de la nouvelle République.

Le chef de l’Etat s’est étalé sur les grands chantiers déjà initiés pour jeter les bases d’une Algérie unie et solidaire, prospère et forte, à travers un mode de gouvernance respectueux des valeurs universelles de justice sociale, en dégageant une élite qui mènera le processus engagé à la faveur des dernières consultations. Cette Algérie, de par sa position géostratégique, désire être une locomotive pour servir de référence à la paix en Afrique au vu de son capital expérience.

Le premier magistrat du pays n’a pas manqué en la circonstance de situer les préoccupations et les urgences de son programme d’action et d’exprimer à la fois son désir ardent d’aller au bout de l’effort pour la matérialisation des perspectives assignées.

D’abord, la révision de la Constitution pour s’adapter aux nouvelles mutations, définir les règles du jeu et renforcer les valeurs de démocratie et de liberté, la feuille de route est faite pour entamer avec assurance un parcours qui exige l’implication citoyenne.

L’école, premier espace de formation de l’homme de demain, fait actuellement l’objet d’une grande réforme pour s’inscrire dans le progrès et la modernité.

Evidemment, le chemin à parcourir reste long et difficile, mais la tâche est réalisable avec la forte adhésion du peuple, plus que jamais attentif à l’évolution du pays pour veiller à l’application des normes de gestion, d’efficacité et de rentabilité.

Une gestion caractérisée désormais par une transparence, comme en témoigne le mode de communication. L’entrée sur la scène africaine est assurément remarquable par la justesse dans l’analyse et le traitement des conflits, à l’image du problème du Sahel ou de la Libye grâce à une clairvoyance reposant sur le dialogue, la concorde et la réconciliation.

Point donc de tergiversations pour défendre les causes justes ou les intérêts de l’Afrique, dont les pays sont aujourd’hui sommés de s’unir et se solidariser autour des attentes et espérances populaires.

A. Bellaha