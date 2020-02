PrÃ©occupations des souscripteurs aux logements AADL Ã  Oran : Le wali donne des directives

Lors de cette rencontre, qui s’est tenue au siège de la wilaya, les associations ont exposé les principales préoccupations des souscripteurs aux logements formule location-vente en cours d’achèvement. En tête de ces préoccupations, la cadence lente des travaux de raccordement aux réseaux divers de viabilisation et les aménagements extérieurs. En réponse à ces doléances, le wali a ordonné la mise en place au niveau des chantiers d’un système de permanence de 16 heures (2x8) dans un premier temps et le transformer ensuite en système 3x8. Parmi les mesures prises figurent aussi, l’installation, dans les plus brefs délais, des entreprises en charge de la réalisation des équipements publics de base au niveau des cités.

Le wali a exigé de ses collaborateurs d’élaborer les rapports administratifs nécessaires à l’inscription des projets de réalisation de ces équipements en particulier des écoles primaires dans le nouveau pôle d’Ahmed-Zabana qui abrite une partie du programme de logements Aadl. Dans le même registre, le wali a donné son accord pour l’ouverture de nouvelles lignes de transport desservant les nouvelles cités et le renforcement de celles qui existent par de nouveaux bus.

Les services de Sonelgaz ont été instruits, par ailleurs, à redoubler d’efforts afin de rattraper le retard accusé dans la réalisation des travaux au niveau des cités devant être livrées en mars prochain. De même que pour les entreprises en charge de la réalisation des aménagements extérieurs, appelées à augmenter la cadence des travaux dans les cités dont la réception totale est prévue durant le 4e trimestre de l’année en cours. Concernant le programme Aadl, il faut savoir que le nouveau calendrier 2020 prévoit la remise des clés de 12.382 unités dont 2.000 devront être attribuées au courant du 1er trimestre de l’année, 4.231 durant le 3e trimestre et 5.147 unités le 4e trimestre de la même année. Pour les 9.000 unités restantes, leur attribution est prévue pour 2021.

Ainsi, un total de 22.195 logements devront être livrés durant les deux prochaines années. Sur l’état d’avancement du programme Aadl, l’on note que sur les 38.265 unités 11.805 ont été attribuées, et sur les 26.460 restantes, 22.195 sont en cours de réalisation et 4.265 au stade de l’étude. Selon les responsables de la wilaya, ce nouveau calendrier d’attribution a pu être mis à jour grâce à la disponibilité d’une enveloppe financière de 1,8 milliard de DA, consacrée à l’achèvement des travaux de raccordement aux réseaux sanitaires et autres. S’agissant des projets LPA, dans sa nouvelle formule, l’exposé présenté par la directrice du logement fait état d’un programme inscrit au profit de la wilaya de 4.500 unités dont 1.700 affectées au nouveau site Ahmed-Zabana. Sa réalisation a été confiée à des promoteurs privés et publics nationaux. D’autres projets de cette formule sont prévus dans d’autres daïras.

Amel Saher