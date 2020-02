PremiÃ¨res journÃ©es cinÃ©matographiques Ã  Khenchela

Dix films sur la Révolution de libération seront présentés à l’occasion des premières journées cinématographiques de Khenchela, prévues du 18 au 22 février courant, a-t-on appris, mercredi, de la direction de la maison de la culture Ali-Souaïhi, organisatrice de l’évènement.

La tenue de cette manifestation, placée sous le slogan «La révolution libératrice dans les yeux du cinéma algérien», coïncidera avec les festivités commémoratives de la journée nationale du chahid et donnera lieu à la projection de films anciens et nouveaux dont «La bataille d’Alger», «L’opium et le bâton», «Patrouille à l’Est», «Lambèse», «Le colonel Lotfi» et «Mustapha Benboulaïd», a indiqué le directeur de la maison de la culture, Noureddine Kouider. Dans le cadre de la promotion de la culture de proximité, des films seront présentés au public de plusieurs communes de la wilaya avec la programmation de «Zabana» à Tamza le 19 février, «Le puits» à Kaïs le 20 février et «Un pont vers la vie» à Chechar le 21 février, a indiqué le même responsable.

Des conférences sur la production cinématographique nationale et des ateliers de formation portant sur la rédaction de scénarios, le tournage et l’art du comédien figurent au programme de ces journées organisées avec le concours du Centre national de la cinémathographie et de lئaudiovisuel, a indiqué M. Kouider.

Le public aura l’occasion de rencontrer durant la manifestation des réalisateurs dont Ahmed Rachedi et des comédiens comme Ahmed Benaïssa, Chaouki Bouzid et Hassan Allaoua, a indiqué le directeur de la maison de la culture qui a assuré qu’un hommage sera rendu au cinéaste natif de Khenchela, Amor Hakkar, pour sa contribution au cinéma algérien.