Industrie de lâ€™impression : Le marchÃ© algÃ©rien est trÃ¨s prometteur

Cette rencontre technique sur l’industrie de l’impression et de l’édition qui a réuni de nombreux experts nationaux et étrangers représentants des sociétés leaders dans le domaine a pour principal objectif de promouvoir le plus important Salon de l’impression graphique et industrielle, des multimédias et équipements dans le monde «Durpa 2020» qui se tiendra en juin prochain à Düsseldorf.

De l’avis des experts présents, la mondialisation et la numérisation incessante influencent considérablement une grande partie du secteur de l’imprimerie. Des machines très sophistiquées doivent répondre aux demandes des clients avec un processus de commande en ligne pratique, une qualité supérieure, de faibles coûts et un délai de production réduit.

Avec l’industrie 4.0, les fabricants de machines développent des solutions pour des chaînes de processus intégrées et hautement automatisées, un flux de travaux numériques et des capteurs de réseaux afin de relever les défis de la mondialisation, de la numérisation et d’assurer un développement continuel des technologies d’avenir.

Présentant un aperçu sur l’industrie de l’imprimerie en Algérie, Abdelhalim Salhi, vice-président de l’Organisation nationale des éditeurs de livres (ONEL) a indiqué que le marché algérien est très prometteur pour l’industrie des arts graphiques compte tenu de ses potentialités. Selon lui, «pour s’y positionner avantageusement, il s’agit d’adopter une approche de partenaire impliqué, plutôt que celle de fournisseur occasionnel». Le représentant des éditeurs de livres précisera que le «maillon faible dans le secteur de l’imprimerie en Algérie est le climat des affaires et le dispositif législatif et réglementaire régissant le commerce extérieur et l’investissement gagnerait à être plus flexible». Il ajoute que les fournisseurs d’équipements doivent s’impliquer d’une manière franche dans la formation du personnel chargé de l’exploitation, notamment le matériel de haute technologie.

«Ils doivent assurer leur présence en Algérie pour présenter leurs grandes marques», dira-t-il. En matière de chiffres, M. Salhi a indiqué que le marché algérien est composé essentiellement de 3.701 entreprises d’imprimerie industrielle, 2.163 entreprises d’importation d’équipements et matériels d’imprimerie et de sérigraphie, 547 entreprises de commerce de gros d’équipements et fournitures, 2.045 entreprises d’importation de papiers et ses dérivés, soit 37% d’imprimeurs et 47% d’importateurs.

Pour Werner M. Dornscheidt, PDG de la foire Messe Düsseldorf, la Durpa 2020 sera un espace des plus importants pour les principaux fabricants de presse qui présenteront leurs solutions d’impression pour l’industrie 4.0 et l’emballage.

Il expliquera également «la façon d’accueillir le futur - tendances mondiales dans l’industrie de l’imprimerie et informations sur le Durpa 2020».

Christophe Herbette, directeur général de Kurz Nord-Afrique a pour sa part a présenté les dernières tendances en matière d’embellissement de surface et de durabilité. Il précisera que Kurz est actuellement chef de file de l’innovation dans les technologies de couches minces et moteur de l’amélioration numérique.

De son côté, Jonatan Simon, directeur des ventes Kama, Allemagne, Moyen-Orient, Afrique a démontré l’importance de la découpe, de l’embellissement, du pliage et du collage de haute qualité, même dans la production de court tirage, et comment cela peut être fait de manière efficace et économique avec un équipement moderne.

L’après-midi a été consacrée à l’industrie 4.0, l’avenir de l’impression et les dernières tendances en matière d’équipement.

Mohamed Mendaci