Au niveau des agences BDL : Assouplissement de lâ€™ouverture des comptes

«Les citoyens peuvent ouvrir un compte bancaire au niveau de la BDL à des prix accessibles et jouir d’un accès à tous les produits bancaires accompagnant l’ouverture du compte courant ou d’un livret d’épargne, en obtenant une carte CIB et du service e-banking», a indiqué cette banque publique dans un communiqué. Elle a précisé, à cet effet, que «les conditions d’ouverture des comptes ont été réduites par l’intermédiaire du versement initial atteignant 1.000 dinars pour les comptes chèques, 5.000 dinars pour les comptes d’épargne et 10.000 dinars pour les comptes courants».

La BDL a ajouté que ses clients ont d’autres privilèges en matière de facilité de traitement grâce aux applications bancaires modernes et au système d’information «Nasr».

En outre, «le client peut éventuellement retirer de l’argent et procéder à des paiements de manière simple et rapide au sein des succursales de la banque ou à travers les 160 distributeurs automatiques de billets sur tout le territoire national», lit-on dans le communiqué. La décision de la BDL de réduire les conditions à l’ouverture d’un compte pour toutes les catégories ou segments de la clientèle vient concrétiser sa stratégie qui porte sur l'amélioration de ses services et l’instauration d’une éducation financière pour l’obtention d’un compte au plus bas prix via l’ensemble de son réseau de 152 agences bancaires réparties sur le pays, a précisé la même source. Selon la Banque, sa stratégie consiste également à renforcer la possibilité d’effectuer toutes les opérations inhérentes à la banque numérique.

«Ces améliorations s’inscrivent dans la logique de soutien du plan du ministère des Finances et de la Banque centrale, dont le but est d’augmenter le niveau de domiciliation au sein des banques, de capter les fonds du marché parallèle, de faire progresser le développement et de financer les institutions», a-t-elle étayé. Elle a annoncé, par ailleurs, son intention d'entreprendre la commercialisation de plusieurs nouveaux produits et services bancaires aux clients.