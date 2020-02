Ecole supÃ©rieure de Police "Ali Tounsi": Sortie dâ€™une nouvelle promotion de lieutenants de police

La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, en présence de membres du gouvernement, du Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), KhelifaOunissi, de cadres de la sûreté nationale et des différents corps constitués, ainsi que des représentants des organisations nationales de la société civile. Il s’agit de la 27e promotion de lieutenants de police hommes, composée de 419 élèves et de la 11e promotion de lieutenants de police femmes, constituée de 69 élèves qui ont suivi une formation théorique et pratique de qualité d’une durée de 24 mois, au cours de laquelle ils ont acquis des connaissances et des compétences pour accomplir leurs missions avec dévouement. Parmi les 488 élèves de cette promotion, 128 d’entre eux ont bénéficié d’une formation militaire d’une durée de 9 mois au niveau de l’Académie militaire de Cherchell, dans le cadre d’une convention signée entre le ministère de la Défense nationale et le ministère de l’Intérieur. Après inspection de la promotion par le ministre de l’Intérieur, le directeur de l’Ecole, le contrôleur de police, Ali Ferragh, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en exergue les efforts déployés par l'institution sécuritaire en vue d'améliorer le niveau et la qualité de la formation des éléments de la police. Il a salué les efforts consentis dans le cadre de la modernisation du système pour le renforcement du corps de la police. Le directeur de l'Ecole n’a pas manqué de saluer le soutien accordé à l'Ecole par les différents secteurs et les différents corps constitués. Il a appelé les nouveaux officiers à faire preuve de responsabilité et de dévouement dans l’accomplissement de leur noble mission et à veiller à l'application de la loi pour garantir la protection du citoyen et de ses biens. Après la remise des grades et diplômes aux lauréats et la passation de l'emblème national, les nouveaux officiers de police ont exécuté une parade sous les regards enchantés et des youyous de leurs familles et proches. La parade marquée par l'exécution d'une série d'exercices de démonstration et des simulations en matière de techniques de lutte contre les crimes a démontré le haut degré de professionnalisme et le savoir-faire du corps de la police. La cérémonie a été, également, marquée par des exhibitions de hautes technicités, exécutées par plusieurs formations de corps de la police, parmi lesquels des motards, le groupement des opérations spéciales de la police (GOSP) et la brigade de recherche et d’intervention (BRI).La promotion des lieutenants de police a été baptisée du nom du martyr du devoir national, le commissaire de police Hassan Chikhaoui, qui avait rejoint les rangs de la Sûreté nationale le 15 septembre 1986, en tant qu’officier, après avoir accompli avec succès sa formation de base à l’Ecole supérieure de police. Le défunt avait commencé ses missions de police dans les renseignements généraux et a exercé dans plusieurs services, tels que la sûreté de la wilaya de Médéa et celle de wilaya de Blida, puis au service des renseignements de la sûreté de la wilaya d’Alger. Tout au long de son parcours professionnel, le martyr du devoir s’est distingué par ses qualités morales, son haut degré de responsabilité et son nationalisme. Il a été assassiné le 7 juin 1993 par un groupe terroriste, après son enlèvement de son domicile familial, laissant derrière lui une veuve et une petite fille.

Kamélia Hadjib