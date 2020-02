Le PrÃ©sident Tebboune reÃ§oit le ministre grec des Affaires Ã©trangÃ¨res qui lui a remis une invitation pour effectuer une visite officielle en GrÃ¨ce

"Au début de l'audience, le Président de la République a reçu une invitation du Premier ministre grec, M. Kyriakos Mitsotakis, pour effectuer une visite officielle en Grèce, qu'il a acceptée.

La date de cette visite sera fixée ultérieurement avec l'accord des deux parties", précise le communiqué.

L'entretien a "porté sur les relations bilatérales privilégiées dans le domaine politique.

Toutefois, ces relations nécessitent une forte impulsion dans le domaine économique pour l'exploitation des capacités et potentialités des deux pays", ajoute la même source, soulignant, à cet effet, qu'"il a été convenu de la nécessité de réactiver les travaux de la commission mixte de coopération, étant un mécanisme efficace pour l'encouragement des investissements et le renforcement de la coordination et de la concertation".

Lors de cette audience, les deux parties "ont échangé les vues sur la situation dans la région, particulièrement en Libye", selon le même communiqué, relevant "une convergence des vues de l'Algérie et de la Grèce sur le rejet de toute intervention militaire étrangère, en vue de permettre au peuple libyen de recouvrer sécurité et paix sur son territoire, par le dialogue politique entre les parties belligérantes, à la lumière de l'accord de la conférence de Berlin, en conformité avec la légalité internationale". APS