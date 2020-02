Plan dâ€™action du Gouvernement : Lâ€™impÃ©ratif dâ€™une gestion saine et transparente

Principe fondamental de la bonne gouvernance, il est urgent en effet d’affiner les méthodes de gestion à divers niveaux de responsabilité, dans une volonté de provoquer un véritable saut qualitatif en abandonnant à jamais les pratiques néfastes du passé et en coordonnant les efforts pour édifier un avenir prospère.

L’amélioration de la gestion des affaires publiques a constitué, pour rappel, ce principe à chaque fois mis en relief par M. Tebboune, y compris lors des précédents Conseils des ministres. C’est en effet dans ce même cadre de concertation officielle que le président de la République avait instruit les membres de l’Exécutif de tenir compte essentiellement, dans leur action, «du niveau de prise en charge réelle des besoins et des préoccupations exprimés par les citoyens, en général, et par les opérateurs économiques et sociaux, en particulier».

Il ira même jusqu'à joindre le principe d’obligation dans ses propos, en indiquant clairement, lors de la seconde réunion du Conseil des ministres, que «l’exercice des missions et attributions sera évalué et apprécié à l’aune de la responsabilité et de la redevabilité». A ce propos, le politologue Redouane Bouhidel se dit «convaincu que le Plan d’action du gouvernement sera doté nécessairement d’outils de contrôle, de suivi et d’évaluation permanente de sa mise en œuvre sous la bienveillance du président de la République ».

«Une bonne gouvernance implique, d’abord et avant tout, une optimisation du rôle de l’Administration», a-t-il également fait savoir dans une déclaration à El Moudjahid. De son côté, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a assuré à l’APN que l’une des missions prioritaires du gouvernement «est d’assainir l'héritage désastreux de la gouvernance des années précédentes par la mise en place de nouvelles pratiques ouvrant la voie à un changement politique et économique auquel aspire le peuple». Tout en s’engageant à cristalliser la vision globale du président de la République, nourrie, dit-il, des réalités politique, économique et sociale, inspirées des attentes des citoyens, le Premier ministre a aussi inscrit dans sa feuille de route l’émergence d’une nouvelle génération d’élus, «où les jeunes et les femmes occuperont une place de choix afin de participer à la gestion des affaires».

En décodé, la promotion d’une réelle démocratie participative sera, à l’évidence, érigée au rang de règle d’or dans la mise en œuvre du Plan d’action du gouvernement, afin de s’assurer de la consécration de l’ensemble de ses objectifs. En effet, eu égard au potentiel dont dispose l’Algérie tant en termes de compétences humaines que de ressources naturelles, il est nécessaire de privilégier la consultation, en vue d’affiner les mécanismes de gestion dans le cadre d’une nouvelle dynamique à insuffler dans tous les secteurs d’activités. C’est là, d’ailleurs, un principe réitéré par le président de la République lors des audiences qu’il a accordées à des personnalités pour une meilleure adhésion au projet d’instauration d’une Algérie nouvelle. Le renouveau est l’affaire de tous.

Karim Aoudia