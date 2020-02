Projet de loi de finances complÃ©mentaire : Â«RÃ©paration dâ€™une injusticeÂ», affirme le barreau dâ€™Alger

Le bâtonnier d’Alger, Me Abdelmadjid Selini a estimé, dans une déclaration à El Moudjahid, en marge du procès de l’affaire du montage automobile, que des dispositions dans l’actuelle LF exigent une correction.

«L’administration des impôts et le ministre des Finances ont reconnu que c’est une disposition excessive qui ne permet pas le recouvrement des impôts et n’arrange pas le Trésor public. Comme l’a souligné le Premier ministre, ce sont des dispositions fiscales injustes envers certaines professions libérales, notamment les avocats».

Pour rappel, les avocats avaient organisé, en janvier dernier, des rassemblements en signe de protestation contre les taxes imposées aux avocats, considérant que c’est une injustice, voire une atteinte au droit de la défense.

Le bâtonnier a réaffirmé la nécessité du retour à l’ancien régime fiscal, rappelant que l’Union nationale des avocats a transmis une plateforme au ministère des Finances et à la Commission des finances et du budget de l’APN.

«C’est une redevance que nous allons payer à l’avance et qui n’expose pas l’avocat à la déclaration et au contrôle. En contrepartie, l’État recouvre 100% des impôts sans possibilité de fraude fiscale. Il est conforme à la législation et idéal pour le Trésor public», a-t-il déclaré, précisant que «nous sommes conscients de la responsabilité que nous assumons». Il est à noter que la LF 2020 a prévu une taxe de 19% comme Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les avocats, et 26% de Taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et 2% sur les honoraires des avocats alors que de 2015 à 2019, la profession d’avocat était soumise à un impôt forfaitaire de 12% sur le chiffre d’affaires dont elle s’acquittait en tant que contribuable.

«Le ministère des Finances a procédé, dans la LF 2020, au retour à la TVA de 19%, qui n’était plus en vigueur depuis longtemps, à laquelle on a ajouté 2% de taxes sur l’activité professionnelle, 26% de l’IRG et 15% de cotisations versées à la CASNOS, soit un total de 62% sur les recettes et bénéfices», avaient indiqué des avocats.

Neila Benrahal