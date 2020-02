NaÃ¢ma : reprise du trafic aÃ©rien Ã  partir du 4 mars

Dans ce cadre, la compagnie «Air Agérie» a programmé à partir de mercredi 4 mars prochain les premiers vols d’Alger vers l’aéroport de Méchéria, après un arrêt de l’activité du transport aérien des voyageurs dans cette infrastructure d’une durée de 9 années, a-t-on indiqué, annonçant la programmation de trois dessertes par semaine les samedi, dimanche et mercredi reliant Alger à Mécheria en aller retour.

Le responsable d'exploitation à l'aéroport Mecheria, Rouisset Mohamed a fait savoir que le tarif du billet d'avion pour la ligne Alger-Mecheria est fixé à 3800 DA en aller simple et 7.500 DA en aller et retour, soulignant que cette tarification a été soumise à des réductions opérées par la compagnie aérienne Air Algérie sur des vols intérieurs dans le cadre de l'encouragement et de l’animation du trafic aérien vers les régions du Sud du pays.

L’opération de vente des billets a été lancée ce mercredi au niveau de l’aéroport et dans les agences de tourisme et de voyage situées dans la wilaya, a-t-on indiqué. La reprise du trafic aérien à partir de l’aéroport de Mecheria répond à la demande et contribuera à faciliter et à stimuler la dynamique économique et touristique dans la région, selon les services de la direction des transports.