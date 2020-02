Wilaya dâ€™Alger : 22.000 logements en cours de rÃ©alisation

«Cette sortie s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une feuille de route dont l’objectif est de préparer la prochaine rentrée scolaire», a expliqué M. Youcef Cherfa.

La première étape de la visite était l'école El Wihda-El Ifrikia (l’Unité africaine) composée de 12 classes dont les travaux ont débuté en avril 2019 et ne sont toujours pas achevés alors qu'ils devaient durer 8 mois seulement. Actuellement, les élèves étudient tous les jours dans un chantier. S'adressant à ce propos au promoteur, le wali a été intransigeant en précisant que le projet doit être livré avant la prochaine rentrée.

Le deuxième point de la visite a été le projet de réalisation du marché des Trois-Horloges de Bab El Oued, dont le délai de réalisation est de 18 mois. M. Cherfa a longuement insisté sur le respect des délais de réalisation et exigé du constructeur d'effectuer des travaux de réhabilitation des parties communes des immeubles situés aux alentours du marché des fruits et légumes afin d’assurer plus de sécurité aux habitants. «Ce marché sera réalisé dans les temps et sera réceptionné dans les délais», a-t-il soutenu.

Sur un autre registre, le wali a confié qu’au titre du programme de 2020, la wilaya prévoit de lancer les travaux d'engazonnement de 13 stades et de 61 aires de jeux pour un coût global de 155 milliards de centimes et ce, pour répondre à la demande de la jeunesse en matière d’espace de jeux et sport.

Le programme prévoit également la réhabilitation du stade Omar-Hamadi de Bologhine, notamment la pose d’une nouvelle pelouse synthétique et la restauration des gradins et des vestiaires avec l'implication du club domicilié, à savoir l’USM Alger. Les travaux débuteront à la fin de saison sportive, soit durant la saison estivale.

M. Cherfa a inspecté également les travaux d’aménagement du jardin Conakry qui a été définitivement livré et dont les délais de réalisation ont duré 12 mois avant de se rendre dans la commune de Bologhine pour inspecter le projet de remplacement du CEM Lalla-Khedidja.

Il exigera du promoteur chargé de la réalisation du groupe scolaire Farida-Sahnoune dont les travaux ont débuté en avril 2019, de respecter les délais et de le livrer avant la prochaine rentrée scolaire.

Concernant le volet logement, le wali a souligné que la wilaya dispose de plusieurs programmes. «Nous disposons de plusieurs programmes en ce qui concernent le relogement des citoyens habitant dans des bidonvilles, dans des cages d’escaliers ou sur les terrasses des immeubles. Les logements seront livrés au fur et à mesure», a-t-il précisé. Il ajoute que 22.000 unités sont en cours de réalisation. Des logements sociaux seront également distribués au courant de l’année aux citoyens inscrits depuis plusieurs années, a rassuré Cherfa.

A propos de l’installation des feux tricolores dans la capitale, le wali indiquera que l’opération se déroule «dans de bonnes conditions».

Mohamed Mendaci