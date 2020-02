Djazagro prÃ©vu en avril prochain : Plus de 700 exposants attendus

Avec plus de 15 ans d’expérience, ce Salon est bien positionné et a su devenir le lieu privilégié de rencontres professionnelles dans le secteur agroalimentaire. Il représente, pour les professionnels, l’événement clé pour des rencontres entre des entreprises leaders d'une trentaine de pays spécialisées dans les équipements, les techniques innovantes dans la transformation et le packaging.

La plupart des exposants viennent d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, de France, de Grèce, de Hongrie, d'Italie, des Pays-Bas, de Pologne, du Royaume-Uni, de Suède, de Suisse, de Tchéquie et de Turquie, et d’autres pays encore. 40% de l’offre est algérienne, les 60% restants sont répartis entre ces différents pays.

Pour ce qui est des équipements, services et matériels exposés, il s'agit de ceux utilisés, notamment dans les filières boulangerie et pâtisserie, ingrédients et arômes, produits alimentaires et boissons, restauration, matériel et équipements et process agroalimentaire, emballage et conditionnement.

Durant quatre jours, les organisateurs estiment atteindre 20.000 visiteurs, dont 92% de professionnels locaux. 82% ont un rôle dans les achats : 77% ont des projets d’achat concrets, dont 33% avant la fin de l’année en cours. 78% des professionnels présents en 2019 ont trouvé des solutions concrètes au Salon pour mener à bien leurs projets, selon les organisateurs.

Des exposants mettront leurs équipements à la disposition d'un boulanger en vue de recréer une boulangerie industrielle au niveau d'un pavillon faisant en sorte que les professionnels présents puissent constater sur place les équipements en fonctionnement, couvrant tout le processus de fabrication de pain et autres viennoiseries à base de produits locaux.

En marge du Salon, sera décerné le Trophée d'excellence «El Djazair» pour récompenser les meilleurs cuisiniers et boulangers.

Des rencontres entre professionnels de l'agroalimentaire et des ateliers seront également au programme, et s'articuleront, notamment autour de l'accompagnement des entreprises dans l'exportation, en particulier vers les marchés africains.

Kafia Ait Allouache