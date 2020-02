Voie ferrÃ©e Touggourt- Hassi-Messaoud : Le projet livrable Ã  la fin de lâ€™annÃ©e

Les travaux avoisinent actuellement les 60% d’avancement, avec la réalisation de 40 kilomètres de voies et la réalisation des ouvrages d’art et la finalisation des travaux de topographie, a fait savoir M. Saïd Hafidh, en relevant un retard dans le bon avancement du projet en raison de contraintes rencontrées et liées au passage de pipelines sur le tracé du projet.

Lancés en 2013, pour un coût de 70 milliards DA puisés dans le programme complémentaire de soutien à la croissance, le projet a été

confié pour sa réalisation à un groupement de cinq entreprises nationales. Il est attendu de ce projet, devant relier des pôles économiques, l’impulsion de la dynamique de développement socioéconomique dans le sud-est du pays, a soutenu, pour sa part, le directeur des transports de la wilaya d’Ouargla, Tewfik Djeddi, en rappelant qu’il entre dans le cadre de la «Boucle du sud-est», dont l’étude du tracé a été entamée par les techniciens du secteur, en prévision du lancement de sa réalisation. Cette boucle ferroviaire du sud-est englobera quatre lignes principales reliant les wilayas de Laghouat, Ghardaïa, Ouargla et El-Oued, sur un linéaire de 560 km, desservies par des trains de transport de voyageurs roulant à 220 km/heure et d’autres de transport de marchandises roulant à 100 km/h, et sera connectée au réseau ferroviaire existant, a-t-il révélé.

Le projet aura également un impact sur la génération d’emplois et le désenclavement des régions du sud du pays, souligne le même responsable.