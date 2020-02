Production de gaz industriels du secteur privÃ© Ã  Ouargla : ExportÃ©e pour la premiÃ¨re fois

L’opération, entre dans le cadre d’un partenariat commercial signé récemment ente le leader de la filière des gaz industriels dans le secteur privé (Calgaz Algérie) et la Société libyenne des gaz industriels pour la livraison d’azote et d’oxygène liquéfiés, a précisé à l’APS le directeur de l’unité de cette entreprise nationale à Ouargla, Nadjib Khedim. Il a expliqué que l’accord conclu entre les deux partenaires a donné lieu à la livraison d’un premier lot de 81 m3 d’azote et d’oxygène liquéfiés (trois camions-citernes d’une capacité de 27 m3, soit 27.000 litres chacun) vers la Libye. L’azote et l’oxygène liquéfiés sont utilisés dans plusieurs secteurs d’activités, notamment l’industrie et la santé, a-t-il poursuivi.

Calgaz Algérie qui vient de renforcer la filière des gaz industriels largement dominée en Algérie par la compagnie nationale Linde Gas Algérie (LGA), est une nouvelle entreprise algérienne filiale du groupe K3A qui assure à travers ses deux unités implantées à Ouargla et Laghouat, la production, la commercialisation et la distribution des gaz de l’air sur tout le territoire national et s’emploie également au titre de sa politique de développement à acquérir de nouveaux marchés à l’étranger, selon M. Khedim. Les deux unités précitées ont la capacité d’alimenter notamment en azote et oxygène liquéfiés et d’accompagner le développement de différents acteurs économiques du pays présents au niveau des zones pétrolières et gazières, a-t-il ajouté, signalant que les établissements hospitaliers ainsi que les usines activant dans l’agro-alimentaire font partie également des objectifs de l’entreprise qui dispose d’une capacité de production importante et d’une large flotte de distribution pour assurer l’acheminement de ses produits vers ses clients.

S’agissant de l’impact sur le marché du travail de l’unité d’Ouargla située dans le territoire de la commune de Rouissat (RN-49), M. Khedim a fait savoir qu’au moins 46 postes d’emplois, tous grades confondus, ont été générés depuis sa mise en service en avril 2019.