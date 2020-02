Dans la LUCARNE : Des Â« rÃ©servistes Â» dÃ©criÃ©s

Malgré l’élimination, ils ont prouvé que sans certains problèmes, on aurait pu forcer le destin sans que personne ne trouve à redire. Indirectement, et contrairement aux dires de certains, il y a de la qualité dans le « jeu à onze » national. Ceci dit, des clubs aussi bien en Ligue 1 que la Ligue 2 sont confrontés à une attitude prônée par certains clubs qui commence vraiment à agacer les uns et les autres. C’est vrai que nous avions disserté à satiété sur le problème du dopage, de «l’arrangement» de matches, mais celui de faire jouer des réservistes suite à une grève factice est en train de désarçonner ceux qui suivent de plus près le championnat national de football.

C’est vrai que nous avions vu des clubs simuler, à tort ou à raison, des grèves pour ne pas jouer des matches en alignant l’équipe réserve, ce problème est aussi vécu par les équipes de Ligue 2 où la lutte pour l’accession et la rétrogradation a redoublé d’intensité. Certains clubs simulent des «grèves» de joueurs en faisant jouer l’équipe réserve pour un match donné pour des raisons que l’on ignore pour le moment, alors qu’ils alignent comme par enchantement l’équipe-type pour le match suivant.

Ce qui montre qu’il y a quelque part anguille sous roche. Pour ceux qui sont au parfum, il s’agit carrément d’arrangement de matches qui profite à une équipe au détriment d’une autre. De plus, on fait gagner des concurrents directs ! On constate que des équipes au bas du tableau font subitement un nouveau départ. Ce qui semble quelque peu assez louche. Le coup de gueule de l’entraîneur de l’USMH, Slimani, atteste de la grande préoccupation des clubs de cette division actuellement. Pour lui, il faut interdire aux joueurs de faire «grève». Ceux qui le font «doivent, selon lui, être radiés du mouvement sportif national. Car les joueurs sont très bien payés et que, suivant leurs contrats, ils seront payés en fin de saison». Il est clair qu’il cherche à attirer l’attention des responsables sportifs, la FAF et la LFP, afin de réagir et empêcher ces clubs qui «trichent» d’aligner des réservistes dont des juniors. Il n’est pas normal de fausser assez clairement le bon déroulement de cette compétition dans cette division. Il est temps d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Hamid Gharbi