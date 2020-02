Coupe dâ€™AlgÃ©rie de football : Belles affiches

L'ES Sétif accueille le CS Constantine pour un derby de l'Est qui promet. Les deux formations, qui ont effectué des stages à l'étranger durant la trêve hivernale, affichent une bonne santé depuis le début de la seconde phase du championnat. Néanmoins, l'entraîneur de l'Entente reste prudent, même si son team dispose de l'avantage du terrain et du public. «Nous avons bien préparé cette sortie, car nous allons jouer un adversaire qui n'est pas facile à manœuvrer et qui viendra à Sétif pour essayer d'arracher la qualification. On est conscient de la difficile tâche qui nous attend aujourd’hui. Il ne faut pas oublier, en outre, que les matches de coupe diffèrent de ceux du championnat. Nous devons surtout imposer notre rythme et notre jeu, tout en restant concentrés, pour pouvoir venir à bout de notre adversaire du jour», a déclaré le technicien tunisien Kouki.

Le Chabab de Constantine croit, pour sa part, à l'exploit et se dit en mesure de se qualifier à Sétif. «On s'attend à un match difficile et très serré. On s'est bien préparés en conséquence d'ailleurs. Cela va se jouer sur de petits détails. Je pense que le facteur expérience fera la différence dans cette partie. Nous disposons de joueurs qui savent aborder ce genre de rencontres», a indiqué l'arrière-latéral du CSC Benayad, absent lors de la victoire de son équipe à Bologhine face à l'USMA. Par ailleurs, le leader du championnat de Ligue Une, le CR Belouizdad, qui a le vent en poupe depuis l'entame de la saison, ira croiser le fer avec la lanterne rouge du championnat, l’US Biskra, capable du meilleur comme du pire. Pour rappel, les deux formations restent sur un nul, respectivement, face au NCM et à la JSK. Le Chabab sera privé de son défenseur central Keddad, suspendu, et de son portier Gaya, blessé. L'USB sera par contre au complet pour essayer d'arracher la qualification face à un spécialiste de la compétition. «Je suis déçu de ne pas pouvoir faire le déplacement avec mes coéquipiers à Biskra pour cette rencontre de coupe. Je reste confiant, néanmoins, quant à l'issue de cette confrontation. Je sais que mes camarades feront le nécessaire pour arracher la qualification, malgré la difficulté de la rencontre. L'équipe est sur une bonne dynamique», a souligné Keddad. De leur côté, les joueurs de la formation phare de la région des Zibans veulent croire à l'exploit. «Nous sommes conscients que le match face au CRB sera difficile à négocier. Cependant, nous sommes déterminés à arracher la qualification. Les matchs de coupe sont différents de ceux du championnat.

Une victoire face au CRB va certainement booster l'équipe et nous permettre de mieux gérer le reste du parcours en championnat», a déclaré l'attaquant de l'USB, Athmani. L'autre derby de l'Est oppose l'AS Ain M'lila au CA Bordj Bou Arréridj. Une confrontation indécise entre deux équipes très accrocheuses. «Certes, l'ASAM aura l'avantage du public et du terrain, mais nous sommes déterminés à passer ce tour. C'est un match difficile, mais on est prêt pour le combat. Ça sera du 50/50. L'équipe qui réussira à maîtriser ses nerfs aura le plus de chance de gagner», a précisé le milieu du terrain offensif du CABBA.

De retour de suspension, l'entraîneur de l'ASAM, qui connait parfaitement son adversaire du jour, se montre prudent. «Ça ne sera pas un match facile. Nous allons affronter une équipe qui n'est pas simple à manœuvrer. Il va falloir rester concentré jusqu'au bout et minimiser les erreurs, pour espérer passer», a souligné Boughrara.

Pour les autres rencontres de ce tour, le MC Oran se rendra à Boufarik pour se mesurer au Widad local, tombeur du MCA au tour précédent. L'USM Bel Abbès, en plein doute, notamment après la démission du coach Iaiche, sera hôte de l'USM Annaba, alors que l'Amal Bou Sâada reçoit un autre pensionnaire de la Ligue deux, le RC Arbâa. A noter que les deux dernières rencontres des 1/16es de finale se joueront aujourd'hui aussi. Le Paradou AC accueille le cendrillon de la compétition, EL Bayadh, alors que l'USM Alger ira à Oran défier l'ASMO.

Redha M.