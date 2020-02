Ã©quipe nationale : Abdeslam Ouaddou en Â«stageÂ» avec les Verts en mars

Dans un communiqué publié mardi soir, la FAF a précisé que Abdeslam Ouaddou intégrera le staff technique des Verts dans le cadre de la préparation de sa licence UEFA Pro. Officiellement donc, l’ancien coéquipier de Djamel Belmadi à Valencienne viendra en tant que stagiaire.

«Je suis forcément très heureux de rejoindre l’équipe nationale d’Algérie championne d’Afrique et à ce titre, j’aimerai remercier le sélectionneur national Djamel Belmadi ainsi que le président de la Fédération algérienne de football, M. Kheïreddine Zetchi, pour leur sollicitude. Cette équipe d’Algérie était valeureuse sur le terrain, mais démontre qu’elle porte et véhicule également des valeurs humaines exceptionnelles ; elle est tout simplement un modèle d’abnégation, d’intégrité, de loyauté et d’humilité. Macha’Allah ! Je mesure la chance qui m’est offerte par la Fédération algérienne de football de pouvoir intégrer ce fabuleux groupe. J’ai vraiment hâte de rencontrer le staff et le groupe», a déclaré Abdeslam Ouaddou au site de la FAF.

De son côté, Djamel Belmadi n’a pas tari d’éloges sur les qualités humaines et professionnelles de son ancien coéquipier puis joueur (Lakhwiya 2010-2011). «C’est avec honneur que nous accueillons cet ex-grand joueur international à la carrière riche qui fut à la fois mon ex-partenaire à Valenciennes et que j’ai eu la chance de coacher pour mes débuts d’entraîneur à Lekhwiya. La volonté, le sérieux ainsi que la persévérance dont a fait preuve M. Ouaddou pour passer brillamment tous ses diplômes sont des valeurs auxquelles je suis particulièrement attaché. Donc, il me semble cohérent et logique d’accueillir au sein de notre fratrie de l’EN algérienne une personne exemplaire telle que M. Ouaddou. Nous espérons qu’il puisse trouver en nous des éléments de travail qui puisse nourrir et approfondir ses connaissances footballistiques», a déclaré, de son côté, le coach des Verts.

Très amis dans la vie, Djamel Belmadi avait d’ailleurs invité Ouaddou à assister à la finale de la CAN-2019 au Caire, le mois de juillet dernier.

Amar B.