BientÃ´t dans les salles obscures : Saga Â«MatrixÂ», le retour

Ce programme, devenu un virus dans la fin du premier Matrix en 1999, parcourait la Matrice et affrontait les humains qui luttaient pour leur liberté. Il est le principal antagoniste affronté par le héros dans la saga. La cacophonie enflait, depuis maintenant quelques mois, mais la surprise est tout de même totale : la matrice va de nouveau ouvrir ses portes. Les studios Warner Bros ont annoncé, via le site spécialisé Variety, qu’un quatrième film de la saga «Matrix» est en développement.

Cette nouvelle partie de Matrix, dont le tournage se déroulera au nord de la Californie, serait de retour en mai 2021, n’a toujours pas de titre officiel. Keanu Reeves et Carrie-Anne Mosssont, de retour, vont, une nouvelle fois, enfiler les trench-coats noirs de Neo et Trinity pour un nouvel opus. La cinéaste Lana Wachowski officiera seule en tant que metteuse en scène et scénariste, sans sa sœur Lilly Wachowski (anciennement Andy après avoir, elle aussi, effectué sa transition en 2016), avec qui elle avait coréalisé les trois premiers longs-métrages. Warner Bros n’a donné aucun détail sur l’intrigue de ce «Matrix 4». Selon plusieurs sources relayées par Variety, la production envisagerait de faire revenir le personnage de Morpheus, mais sous les traits d’un nouvel acteur. Exit donc Laurence Fishburne, qui a peut-être eu du mal à avaler la pilule.

Sachant que «l’Agent Smith ne reviendra pas dans Matrix 4, la question que l’on se pose : quel autre acteur va incarner le rôle du «badguy»? Aux dernières nouvelles, Jada Pinkett Smith rempile elle-aussi pour ce nouvel opus, gardant le rôle de Niobe, et Lambert Wilson pourrait retrouver le personnage du Mérovingien. Aux commandes, on retrouve également un visage connu : celui de Lana Wachowski. Pour rappel, «Matrix» dépeint un futur apocalyptique dans lequel les machines ont pris le pouvoir et asservi les hommes, éternellement plongés dans une réalité virtuelle, dont un élu, Neo, va les libérer. Si on résume très simplement la fin du troisième volet, Matrix Revolutions (2003), Trinity meurt à la suite du crash d’un vaisseau. Quant à Neo, il réussit à libérer la ville de Sion du joug des robots en battant l’agent Smith au sein de la matrice. Le corps de Neo est alors emmené par les machines. Mais le personnage a tout de même réussi à être assimilé à la matrice. Il l’a redémarré et change ses bases. La paix peut commencer, et la saga se termine sur un magnifique coucher de soleil.

Sihem Oubraham