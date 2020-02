M. Ferhat Ait Ali :Appel Ã  la rÃ©vision des lois rÃ©gissant les investissements

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Brahim a relevé, mardi à Alger, la nécessité de revoir les lois régissant l'investissement afin d'assurer une meilleure attractivité des investisseurs nationaux et étrangers, avec la suppression des exonérations fiscales et douanières injustifiées.

PUBLIE LE : 12-02-2020 | 18:20