YounÃ¨s IfticÃ¨ne, entraÃŽneur de la JSM Skikda : Â«faire accÃ©der le club en Ligue 1Â»

La JSMS vient de s’emparer de la 3e place au classement de la Ligue 2. Spectaculaire remontée depuis votre arrivée…

C’est une très bonne chose en cette phase du championnat. je crois que vous me connaissez assez bien depuis des années à présent pour savoir que je suis un entraîneur qui aime les défis, et cela n’a pas changé. Si j’ai accepté de prendre la JSMS en main, ce n’est pas pour venir y faire du tourisme ou jouer les seconds rôles. Mais, bel et bien pour jouer carrément la carte de l’accession.

Vous avez affirmé dès votre arrivée que l’objectif était l’accession…

Exactement ! J’ai une très longue expérience des terrains, en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Je sais parfaitement ce que j’ai à faire et comment mobiliser mon groupe et le motiver pour qu’il aille de l’avant. Vous connaissez parfaitement ma rigueur dans le travail parce que je veux tirer le meilleur de chacun de mes joueurs. En plus, en toute modestie, je suis habitué à jouer l’accession et d’ailleurs, j’ai plusieurs accessions sur mon cv. Je mets tout mon savoir-faire et ma détermination au service de Skikda qu’il me tient à cœur de faire accéder en Ligue 1.

Malgré le retard qu’accusait la JSMS par rapport aux équipes de tête, vous étiez d’emblée optimiste...

Oui, parce que je crois aux vertus du travail et en plus, lorsqu’on me fait confiance, je fais tout pour honorer cette confiance.

Les dirigeants du club croient en moi, c’est pour cela qu’ils m’ont confié l’équipe et je ferais tout ce qui est de mon possible pour être à la hauteur de cette confiance.

En plus, j’ai entre les mains un bon groupe de joueurs, qui sont disciplinés, travailleurs et attentifs à nos conseils et directives. Ils adhèrent bien à notre politique et ils ont d’emblée compris notre message et notre façon de fonctionner pour le bien de tous.

C’est grâce aux efforts de tout un chacun que l’équipe devient plus performante et conquérante. D’où cette remontée au classement. On est 3e et quatre équipes accèderont à la fin de la saison. On fera donc le maximum pour aller toujours plus haut et réussir à monter en Ligue 1.

La JSMS a su sous votre coupe faire revenir en masse son formidable et chaud public, qui avait déserté les gradins auparavant…

Une seule idée en tête nous préoccupe.

C’est celle d’honorer les couleurs de la JSMS et de la belle ville de Skikda, une ville sportive qui respire le football. On veut aussi apporter beaucoup de joie et de bonheur à nos merveilleux supporters dont je salue le retour en force et le soutien important et indéfectible qu’ils apportent à l’équipe.

C’est une excellente chose pour nous permettre de rester sur cette dynamique de résultats positifs et de maintenir le cap, parce que le plus dur reste à faire. Inchallah on fera remonter cette équipe.

Je tiens à saluer les dirigeants, les membres de nos différents staffs, les joueurs et nos supporters pour leur mobilisation. Ensemble, on relèvera le défi de l’accesion.

Réalisé par : Mohamed-Amine Azzouz