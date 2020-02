Almas, prÃ©sident du conseil dâ€™administration du MC Alger : Â«Si le stade 5-Juillet est opÃ©rationnel, nous y retourneronsÂ»

«Notre stade, c'est le 5-Juillet, et si nous jouons actuellement à Bologhine, c'est uniquement parce qu'il est en travaux. Cela dit, si le chantier est terminé, nous y retournons dès que possible, et c'est pour ainsi dire une décision automatique», a indiqué le dirigeant mouloudéen, en conférence de presse, en marge de la présentation du nouvel entraîneur de l'équipe fanion, Nabil Neghiz.

Le premier responsable du MCA semble placer par ailleurs une très grande confiance en son nouvel entraîneur, puisqu'il s'est engagé avec lui pour une durée de 18 mois, avec comme principal objectif de concurrencer le CR Belouizdad pour le titre.

«Nous espérons tout au moins terminer sur le podium, pour décrocher une participation à une joute internationale l'an prochain. Ce qui est faisable, à mon avis, car outre le fait d'être déjà sur la troisième marche du podium, onze de nos matchs restants se joueront à Alger. Ce qui constitue une aubaine pour récolter les points nécessaires pour atteindre notre objectif», a encore expliqué le boss mouloudéen. Interrogé sur le cas de l'ancien entraîneur Bernard Casoni, Almas a assuré que si les choses tardent à se régler, ce n'est pas pour une question de liquidité, mais plutôt pour des considérations administratives.

«L'argent nécessaire à la régularisation de la situation financière de Casoni est disponible, et tout ce que nous attendons, c'est de régler certaines procédures administratives avec la banque pour pouvoir y procéder», a-t-il ajouté.

Le président mouloudéen a assuré que «résoudre ce problème constitue une priorité pour le MCA», car aussi longtemps qu'il sera d'actualité, le nouvel entraîneur, Nabil Neghiz, ne pourra pas obtenir sa licence, pour pouvoir diriger l'équipe à partir du banc.