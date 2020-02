Consultations politiques

Le Président Tebboune reçoit une délégation du Front El-Moustakbal

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, une délégation du Front El-Moustakbal, conduite par M. Abdelaziz Belaïd, président du parti, dans le cadre des consultations qu'il a initiées sur la situation générale dans le pays et le projet d'amendement de la Constitution, indique un communiqué de la présidence de la République.

«Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des consultations qu'il a initiées avec des personnalités nationales, des dirigeants de parti et des associations de la société civile sur la situation générale dans le pays et le projet d'amendement de la Constitution pour asseoir les fondements d'un État moderne dans un climat d'entente nationale, le président de la République a écouté les avis et propositions du président du Front El-Moustakbal sur la manière de contribuer à l'édification d'une nouvelle République dans le respect de la pratique démocratique, l'application de la loi et de la justice sociale, et la garantie des droits de l'homme et des libertés», précise le communiqué.

... et du Front de la justice et du développement

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier une délégation du parti du Front de la justice et du développement (FJD), conduite par son président M. Abdallah Djaballah, dans le cadre des consultations qu’il a initiées sur la situation générale dans le pays et le projet d’amendement de la Constitution, indique un communiqué de la présidence de la République.

Cette audience a donné lieu à un échange de vues sur la situation générale du pays et le processus de révision de la Constitution, en consécration de la protection du pays contre l’autocratie et de l’édification d’institutions démocratiques régies par l’éthique et capables de s’acquitter de leurs missions en faveur de la restauration de l’autorité de l’État, dans le cadre de la solidarité, de la cohésion nationale et du respect des constantes et valeurs de la nation, a conclu le communiqué.