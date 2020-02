Haut conseil de la langue arabe : Un Lexique pour le tourisme

Le Haut conseil de la langue arabe (HCLA) a élaboré un programme pour l’emploi de la langue arabe dans la promotion touristique et sur le marché économique, a indiqué, hier à Tlemcen, son président Salah Belaïd. Intervenant lors du colloque maghrébin sur le marketing linguistique et le développement touristique, Salah Belaïd a souligné que ce programme comporte l’élaboration de guides en langue arabe avec des termes simples et largement utilisés, pour permettre aux touristes étrangers de les utiliser dans les aéroports et lors de leur voyage en taxi, pouvoir situer les sites touristiques et comprendre les panneaux et autres indications. Le même responsable a fait savoir que 50% de ce genre de manuels ont été élaborés, déclarant, à ce propos, qu’il est nécessaire de créer une alternative et de promouvoir le tourisme en formant des guides touristiques, notamment dans le sud de l’Algérie, sur la langue de conversation, en les incitant à utiliser la langue arabe dans leur entretien immédiat avec les touristes étrangers. Par ailleurs, le président du HCLA a indiqué que son instance est sur le point d’achever l’élaboration d’un lexique en langue arabe qui comprend plus de 53.000 mots, supervisé par un comité composé de professeurs hautement qualifiés en langue arabe, annonçant sa mise en œuvre à partir du 18 décembre prochain. Pour sa part, Houria Nehari, de l’Unité de recherche sur la réalité des langues et de développement des études linguistiques dans les pays arabes de Tlemcen, a estimé que le «plurilinguisme est la solution efficace pour attirer un plus grand nombre de touristes», soutenant que le marketing touristique efficace est basé sur la discussion avec la partie concernée dans la langue qu’elle comprend.

Le colloque, qui s’étalera sur deux jours, organisé par l’Unité de recherche sur la réalité des langues et de développement des études linguistiques dans les pays arabes de Tlemcen, est animé par des professeurs et chercheurs de plusieurs universités du pays, et de Tunisie et du Maroc.

Des interventions sur la commercialisation du tourisme algérien à travers des chansons populaires, l’impact du tourisme religieux sur le marketing linguistique et la promotion virtuelle du tourisme local, grâce à l’utilisation de publications en langue arabe sur les réseaux sociaux et d’autres sites, sont programmées. La deuxième journée de cette rencontre permettra aux universitaires d’aborder «Le multilinguisme et son rôle de soutien au développement du tourisme», «Le tourisme comme outil efficace pour développer la langue arabe» et «Le rôle de la publicité dans la promotion du tourisme algérien», entre autres volets.