Les dÃ©putÃ©s plaident pour la mise en place de mÃ©canismes de contrÃ´le et de suivi

Les membres de l’APN ont tenu, dans leurs interventions suite à la présentation du plan par le Premier ministre, à rendre un hommage particulier au défunt général du Corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah, pour ses efforts qui ont permis une sortie de la crise. Les intervenants ont aussi mis en avant les fruits du mouvement populaire, dont l’organisation des élections présidentielles et la préservation de l’unité nationale et la stabilité. Notons que les débats se sont déroulés en l’absence des députés du RCD, FFS et le PT.

Un fait inédit lors de cette plénière en présence du premier gouvernement post-hirak, le président de l’APN, Slimane Chenine, a décidé que les députés interviennent à partir du podium, consacré auparavant, exclusivement aux membres du gouvernement. «C’est un indicateur de la nouvelle Algérie», a lancé Lakhdar Ben Naoum, député FLN de Djelfa.

Les députés du FLN et du RND, qui se sont succédé, ont saisi l’occasion pour défendre leurs partis politiques et se sont démarqués de toute implication dans la gestion catastrophique de l’ancien régime. Dans ce sens, Hichem Rahim du FLN a indiqué que c’est l’administration qui gérait le pays. «Nous avons des compétences au FLN mais elles sont marginalisées», a-t-il clamé. Ilyes Saâdi, de la même formation politique, a soutenu que «si ce Parlement ne jouissait pas de crédibilité et de compétence, le plan d’action du gouvernement n’aurait pas été présenté à cette Assemblée. Quand on tente d’écarter la classe politique, on cherche à éliminer les partis politiques. Le FLN n’a jamais gouverné, mais a été utilisé comme façade». Le député a plaidé pour «un gouvernement politique et non de technocrates» pour la réussite du plan d’action. «En 2004, Ali Benflis et Abdelaziz Belkhadem géraient des gouvernements politiques et nous connaissons les résultats des gouvernements technocrates», a-t-il lancé. Il s’est adressé au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, présent dans la salle, pour lui demander de mesurer la portée des déclarations publiques. «Il faut opter pour un discours rassurant et d’espoir. Il ne faut pas démoraliser les citoyens, notamment les malades déjà désespérés».Ilyes Saâdi est longuement revenu, par ailleurs, sur la question du relogement en Algérie. «Le bidonville est devenu un moyen pour obtenir un logement. Il faut intensifier le contrôle», a-t-il insisté.

Dire la vérité au peuple

Dans son intervention, Lakhdar Ben Naoum a estimé qu’«il faut dire la vérité au peuple. Le Premier ministre vient de dire que la situation est difficile sur le plan économique mais, il ya quelques jours, le gouverneur de la Banque d’Algérie était rassurant. On ne doit pas gérer le pays au jour au jour, mais sur le long terme ». Dans ce sillage, il s’est interrogé sur la capacité de réalisation d’un million de logement et l’augmentation des salaires. «La crise financière va entraîner des perturbations. Nous voulons savoir comment le gouvernement va y faire face. Est-ce qu’il va recourir à la planche à billets ou à la récupération des fonds détournés», s’est-il interrogé. Tout en saluant la réalisation d’un hôpital anticancer à Djelfa, le député s’est adressé au ministre du Commerce Kamel Rezig sur l’éventualité d’importer du bétail des pays africains voisins en prévision du Ramadan. «C’est une déclaration hors champ. Nous avons trois grands abattoirs à l’arrêt au Sud. Il faut d’abord régler ce problème», a-t-il soutenu.

Farida Ghemza, députée du MSP, a également évoqué la crise de logements. «C’est un problème de distribution», dit-il. Dans son intervention, elle a appelé les ministres à mettre en œuvre le plan d’action qui doit être renforcé par des mécanismes de contrôle numérique, soulignant l’impératif d’aller vers la numérisation des impôts. Pour elle, la malvie ne peut être le destin des Algériens qui ont donné l’exemple en sauvant le pays de l’effondrement. «Le peuple, à travers le hirak, s’est libéré et a libéré tout le monde», a-telle souligné. Salah Eddine Dekhili, député du RND, s’est adressé aux membres du gouvernement en utilisant «maâli » (votre excellence). «Je maintiens cette appellation par respect à l’Etat algérien et ses représentants» a-t-il lancé. Le député a longuement défendu son parti politique. «Nous avons étudié la réalité et nous avons participé en force aux élections présidentielles. Nous avons également confirmé notre positionnement aux côtés de l’Etat et du peuple», a-t-il insisté de dire. Evoquant le plan d’action, il a indiqué que «ce gouvernement est capable de mener la bataille des réformes et nous le soutenons, mais il ya des contradictions. Pourquoi veut-on réduire les dépenses alors que le gouvernement a été élargi à 40 membres, ce qui nécessitent des budgets supplémentaires ?» s’est-il interrogé, tout en appelant à éviter la précipitation dans la prise des décisions.

De son côté, le député du FLN, Abdelmadjid Denouni, a saisi l’occasion pour défendre les députés largement critiqués par les citoyens. «Le député n’a aucun rôle. Il n’est même pas reçu par un wali», a-t-il dit sous les applaudissements de ses collègues. Evoquant le plan d’action, il a relevé «un harcèlement des investisseurs par les services des impôts ». «Il y a trop de contentieux et trop d’impôts», dira-t-il, soulignant l’impératif d’améliorer le climat des affaires. Selon lui, l’Algérie est le seul pays qui a recours à une loi de finances complémentaire. «On doit éviter le discours populiste dans l’économie», suggérera-t-il. Le député a proposé la levée des obstacles et l’encouragement de l’opérateur économique national ainsi que la révision des lois. «L’Andi doit constituer une banque de données numérique sur l’importation. On doit également réactiver le conseil de la concurrence», a-t-il plaidé.

Le député du FLN, Abdelhamid Si Afif, a soutenu, pour sa part, que le pays traverse une situation sans précédent qui nécessite la prise de décisions pour relever les défis. «Il faut assurer la stabilité du front interne à travers le rétablissement de la confiance entre les institutions et le peuple, la maitrise des nouvelles technologies, la promotion des investissements hors hydrocarbures et le recours aux compétences». Le député a insisté également sur la prise en charge des préoccupations des citoyens «comme priorité majeure», dans le cadre d’une stratégie basée sur la transition énergétique. « L’Algérie a besoin d’un nouveau système numérique et une économie qui crée des richesses. La situation est difficile et complexe» a-t-il dit. A l’occasion, il a salué la décision du président de la République d’initier un dialogue sans exclusion. «C’est le meilleur moyen pour sortir de cette crise», a-t-il assuré appelant à poursuivre avec rigueur la lutte contre la corruption et la moralisation de la gestion des deniers publics.

Pour Faiza Bouhama, députée du FLN, «la nouvelle Constitution va mener le pays vers une nouvelle étape». «Le plan d’action est ambitieux mais il faut investir dans la ressource humaine pour une meilleure mise en œuvre. La nouvelle Algérie exige une nouvelle mentalité. Il faut un Hirak professionnel pour redoubler les efforts», dira t-elle, tout en relevant l’absence des mécanismes de contrôle de la réalisation des axes du plan d’action du gouvernement. Sa collègue, Amel Deroua, a insisté sur la moralisation de la pratique politique et l’amélioration du climat des affaires, soulignant que «c’est le grand défi». Elle a lancé, dans son intervention, un appel à l’exécutif : Donnez de l’importance aux enfants de ce pays ! ».

Le député Hakim Berri a déploré la précipitation dans l’examen des lois. «Nous avons besoin d’un discours d’apaisement et d’espoir, d’un Etat qui protège ses cadres et les élus et une transparence dans la gestion des deniers publics», affirmera-t-il. Il a lui aussi, défendu le pouvoir législatif en relevant qu’il faut « arrêter de le criminaliser à chaque fois ».

La crise est économique

Pour sa part, le député Rabah Djeddou, du parti du front du militantisme national, a plaidé pour le rétablissement de la confiance. «Le citoyen ne fait pas confiance au ministre, ni au député. Cela ne se rétablit pas par des discours. La volonté politique est indispensable», soutiendra-t-il. Le député s’est adressé au ministre de l’Education : «Il y a de la corruption dans les services du personnel de l’éducation. On exige 30 millions de centimes pour une affectation». Ferhat Chabekh, député du RND, a soutenu que «la crise que traverse le pays est économique. Elle n’est pas politique», soulignant que la justice est sur la bonne voie. «Il faut revoir les salaires des magistrats pour les mettre à l’abri des tentations», plaidera-t-il. Kheira Bounaâdja, du FLN, a insisté, quant à elle, sur la nécessité de préserver le foncier agricole.

Neila Benrahal

