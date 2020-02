M. Slimane Chenine, prÃ©sident de lâ€™APN : Â«La voix de lâ€™AlgÃ©rie sera entendueÂ»

«Deux mois après la tenue des élections, l’approche constitutionnelle se réaffirme, même chez les plus réticents, comme le chemin le plus sûr, le plus proche et le moins coûteux dans la résolution de la crise politique qu’a connu notre pays», a déclaré, hier, le président de l'APN, Slimane Chenine, à la reprise des travaux de la chambre basse de la séance plénière consacrée au débat général autour du plan d’action du Gouvernement.

Notant que l’APN figure parmi les défenseurs de ce «choix de conviction», il a déploré les «tentatives déstabilisantes menées, à coup de campagnes, par ceux qui, à cette période, ne croyaient pas en l’aboutissement de la démarche constitutionnelle». M. Chenine note que l’APN a placé les «revendications et doléances du peuple comme axe central de notre travail, et la pérennité de l’Etat et des ses institutions comme une priorité absolue».

Aux députés qui ont gelé leur activité, M. Chenine indique que «votre place naturelle, à laquelle vous a élu le peuple, est d’être parmi nous afin de travailler ensemble, dans le cadre d’une synergie, pour protéger le front interne et son unité». Le président de l’APN précise, en outre, qu’en dépit des divergences, «nous veillerons à placer l’intérêt de la nation et du peuple au dessus de toute considération», soulignant que la divergence des positions est somme toute naturelle. Sur sa lancée, il relève le rôle important de toutes les forces, qui ont œuvré à l’aboutissement de «cette nouvelle ère de l’histoire de notre pays en misant sur la conscience du peuple et sa capacité à réaliser les défis». Parmi ces forces, M. Chenine cite l’Armée nationale populaire et sa contribution efficace à donner l’image d’une Algérie nouvelle avec comme leitmotiv la logique républicaine et la confiance en notre peuple.

«L’ANP est un exemple d’accompagnement et de sacrifices pour une meilleure protection de la sécurité et des frontières», poursuit-il. Dans cet ordre d’idées, M. Chenine souligne que la concrétisation des revendications populaires constitue un axe essentiel du programme du président Tebboune qui a initié un dialogue national sans exclusion, et dont l’issue consensuelle doit avoir un impact positif sur les réformes constitutionnelles, juridiques et économiques. Le dialogue, explique M. Chenine, est également le fondement de la bonne gouvernance dans une Algérie de droit, d’éthique et de renforcement de l’unité. Revenant sur l’après élection, il indique que le plan d’action du gouvernement prend en considération les revendications populaires, exprimées depuis le début du Hirak, dont l’impératif d’aller vers un nouveau mode de gouvernance basé sur la transparence, la confiance du citoyen en ses institutions, l’indépendance de la justice et les réformes financières et économiques. Désormais, la règle sera la compétence et la conviction d’assumer ses responsabilités. «L’Algérie nouvelle, souligne M. Chenine, impose à nous tous de travailler en étroite collaboration, en adéquation avec les réalités du terrain et la cartographie politique actuelle, et ce dans l’intérêt national et la stabilité institutionnelle». L’autre impératif est de «se débarrasser des vieilles pratiques qui freinent les initiatives de développement pour entrer dans l’ère de la transparence, de la franchise en disant, sans populisme, toutes les vérités au peuple. Cela dans l’objectif de parvenir à un meilleur décollage dont l’investissement en la ressource humaine sera l’élément central», relève-t-il. Dans ce registre, il souligne que l’APN renouvelle son soutien à la démarche du chef de l’Etat qui vise à redonner à l’Algérie sa place dans le concert des Nations en tant qu’élément incontournable, notamment en cette période d’affrontement, de coalitions, de menaces et de défis. «La voix de l’Algérie sera entendue car elle s’appuie sur la raison, la loi, le bon voisinage et les traités internationaux, le dialogue responsable pour reconstruire des sociétés», indique M. Chenine, citant l’exemple de la Libye et du Mali. Le président de l’APN réitère, par ailleurs, le soutien indéfectible et pérenne de l’Algérie à la cause palestinienne, notant que le «deal du siècle du président américain Donald Trump ne vise pas à résoudre le conflit, mais constitue une pratique de légitimation de l’occupant sioniste».

F. I.