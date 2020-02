Situation socioÃ©conomique fragile et difficile : La feuille de route du gouvernement

Les pratiques de l’ancien système sont à l’origine de cette situation déplorable, notamment sur l’économie nationale. «Le gouvernement est capable de dépasser cette situation, grâce au Plan d’action inspiré du programme du président de la République», a assuré, hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, devant l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors de la plénière, présidée par le président de l’APN, Slimane Chenine, en présence des membres du Gouvernement, le Premier ministre a indiqué que «la situation socioéconomique du pays est difficile et complexe. Le devoir de responsabilité et la fragilité du contexte exigent d’informer sur la réalité financière et économique afin que vous soyez conscients des difficultés et défis». Toutefois, le Gouvernement saura faire face, avec responsabilité et constance, à la situation difficile et délicate que connaît le pays au plan socio-économique» a-t-il assuré. S’appuyant sur les chiffres, M. Djerad a indiqué que la fragilité de la situation financière du pays demeure tributaire des fluctuations du marché mondial des hydrocarbures. Outre l'aggravation du déficit budgétaire en 2019 et la hausse du déficit de la balance commerciale à 10 milliards de dollars fin 2019, le recul des réserves de change est estimé à plus de 17 milliards de dollars. La dette publique intérieure a atteint une hausse de 45% du PIB contre 26% en 2017, outre l’incidence financière importante résultant des décisions et engagements pris en 2019, qui s’élèvent à 1.000 milliards de DA, et en l'absence des financements nécessaires à leur couverture.

Le lourd héritage d’une décennie de gestion catastrophique

En s’adressant aux députés, le Premier ministre a fait savoir qu’il doit exposer «en toute transparence» la situation du pays, assurant néanmoins, que «le gouvernement va y faire face, en toute responsabilité et constance, pour l’élimination des dérives ayant marquéla gestion des affaires publiques d’Etat ainsi que les impacts négatifs des forces inconstitutionnelles sur la décision politique et économique».

Le Premier ministre a relevé que le pays a connu ces dernières années une gestion catastrophique de l’Etat et des pratiques autoritaires ayant causé un pillage des richesses du pays et une destruction méthodique de ses institutions et de son économie dans le but de les détourner», soulignant que «ces pratiques ont causé la marginalisation des compétences nationales honnêtes et crédibles et ont déstabilisé les fonds de l’Etat, menaçant ainsi l’unité de son peuple».

C’est cette dure réalité qui a poussé les Algériens à sortir le 22 février 2019 pour rejeter les tentatives d’affaiblir le pays, a affirmé M. Djerad. Le peuple algérien réclame aujourd’hui un changement profond du système institutionnel dépassé par le temps. Il aspire à des pratiques politiques démocratiques réelles et ambitionne une gouvernance économique moderne et transparente qui soit à l’abri de la corruption et clientisme et la désinformation. Il a promis, à ce sujet, une rupture avec toutes les pratiques révolues de la gouvernance politique et socio-économique. «A l'instar de nos aïeux parmi la génération de Novembre, qui ont pu réaliser ce que beaucoup pensaient irréalisable, à savoir l'affranchissement et l'indépendance, je ne doute point que la génération d'aujourd'hui est capable de remettre l'Algérie sur la voie du progrès et de la prospérité», a déclaré le Premier ministre.

Pour ce faire, M. Djerad a présenté une feuille route qui consiste essentiellement en la mise en œuvre des plans sectoriels d'urgence en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment dans les régions éloignées.

«Les défis seront relevés grâce à une dynamique globale et un nouveau pacte qui sera concrétisé par le triptyque développement humain, transition énergétique, et économie du savoir et du numérique, en vue de libérer les initiatives dans tous les domaines, a-t-il soutenu.

Neila Benrahal