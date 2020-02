Ã©ducation nationale : Promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux

Dans le cadre de l’application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les efforts fournis visent l’instauration de nouvelles bases permettant d’améliorer le rendement de l’école.

Toutes ces questions ont été évoquées par Mohamed Ouadjaout, le ministre de l’Éducation nationale, par visio-conférence, à destination des cinquante directeurs de l’éducation et des cadres de l’administration centrale. M. Ouadjaout a relevé la nécessité de prendre en charge l’ensemble des aspects liés à la scolarité des élèves, leur accompagnement, en adoptant les mesures pédagogiques adéquates.

M. Ouadjaout a souligné l’importance d’optimiser la prise en charge des élèves à besoins spécifiques, en coordination avec les services compétents et l’amélioration des conditions de scolarisation.

Il a mis l’accent sur l’amélioration du réseau et des services des cantines scolaires, en coordination avec le ministère, chargé des Collectivités locales.

La rencontre a été mise à profit, pour évoquer des questions ayant trait à l’amélioration des conditions socioprofessionnelles des enseignants et des travailleurs.

Le ministre a insisté sur l’importance de promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux et les représentants des parents d’élèves, en traçant un programme de rencontres avec l’ensemble des intervenants, dans le but d’instaurer un climat de confiance mutuelle. Le ministre a souligné l’intérêt d’instaurer un climat de dialogue constructif entre tous les acteurs, en insistant sur l’impérieuse nécessité de prendre en charge, avec la plus grande rigueur, toutes les problématiques posées au niveau local.

Pour assurer une meilleure gestion des établissements scolaires, M. Ouadjaout a instruit les directeurs de l’éducation, pour l’exploitation de la numérisation, ce qui permettra de rationaliser les dépenses.

Il y a lieu de rappeler, dans ce contexte, que les directeurs des établissements scolaires ont été chargés d’effectuer les inscriptions des élèves candidats aux trois examens nationaux (5e, BEM et bac), à travers le recours à la plateforme numérique du ministère de l'Éducation nationale.

Une nouvelle mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'élargissement progressif et continu des services offerts sur le système informatique du secteur, visant à mettre à jour les données et à améliorer le service public.

Cette conférence entre dans le cadre du suivi périodique et continu des différentes opérations menées pour l’amélioration du rendement et l’accélération du traitement des différentes problématiques liées au domaine pédagogique, pour atteindre une école de qualité.

Kamélia Hadjib