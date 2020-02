Prix de la Viande rouge : 800 DA le kilogramme durant ramadhan ?

Le ministre du Commerce, M. Kamel Rezig, invite l’ensemble des intervenants de la filière élevage de bétail à une rencontre, le 18 février, en vue de signer un accord en vertu duquel ils s’engageront à approvisionner le marché en viande rouge à un prix maximum de 800 DA le kilogramme, pendant Ramadhan. Des invitations ont été envoyées à cet effet, assure le ministre, sur sa page facebook.

En contrepartie de cet accord, les éleveurs bénéficieront à l’avenir de la protection de l’État, et il est question, notamment, de l’interdiction de l’importation de la viande rouge, dont celles congelée. «Je suis content d’entendre les éleveurs dire qu’ils sont capables d’approvisionner le marché national en viande en quantités suffisantes pendant le mois béni», a écrit le ministre. Il précise : «Lors de ma précédente intervention sur les ondes de la radio nationale, j'ai déclaré que nous n’importerons la viande congelée que si nous ne parvenons pas à répondre à nos besoins en viande locale.»

Les déclarations de M. Rezig n’ont pas laissé indifférents les représentants des éleveurs. Ces derniers, même s’ils adhèrent à son appel concernant l’approvisionnement du marché, restent cependant réservés sur le prix de vente proposé. Le président de la Fédération nationale des éleveurs a déclaré que son organisation est prête à signer cet engagement et à assurer l’approvisionnement du marché en viande rouge à 100%. «Pour le prix, il est discutable en fonction du soutien que nous accorde l’État», a déclaré à El Moudjahid, Djilali Azzaoui. Pour ce dernier, la viande rouge est vendue par les éleveurs à un prix oscillant entre 900 DA et 1.000 DA. «La production jusqu'au mois en cours permettait de couvrir la demande durant Ramadhan, et même l'Aïd. On peut donc y faire face sans recourir à l'importation», a-t-il ajouté. Azzaoui estime que la surproduction enregistrée, ces derniers mois, a influé sur les prix qui ont connu une baisse chez les éleveurs. «Donc, a-t-il souligné, le problème ne se pose pas à notre niveau.

C’est la spéculation qui est à l’origine de la flambée des prix. Au final, le citoyen et l'éleveur restent les seules victimes de cette situation.» Pour y remédier, le représentant des éleveurs propose la réorganisation du circuit commercial, depuis l’abattoir jusqu'au détaillant. Pour sa part, Miloud Bouadis, le président du Conseil national interprofessionnel de la filière viande rouge, a déclaré qu’il était impossible de vendre le kilo de viande rouge à 800 DA, puisque le prix de revient est estimé à plus de 1.000 DA. «Je le dis et je le répète, la production nationale peut couvrir jusqu'à 90% des besoins du marché en viande rouge.

Mais le prix de vente ne peut pas être inférieur au seuil de 1.050 dinars. En deçà de ce montant, les éleveurs subiront de grosses pertes et ne pourront jamais supporter le coût de revient», a averti Miloud Bouadis, contacté par El Moudjahid. Notre interlocuteur s’est dit disposé, en collaboration avec les acteurs concernés, à accroître la production, à améliorer le rendement et à répondre aux besoins croissants de la population. Il appelle aussi le ministère du Commerce à cesser l’importation de la viande rouge congelée. Enfin, Tahar Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants algériens, a estimé que l’action qu’entend entreprendre le ministère du Commerce ne peut être que louable, dans la mesure où elle va mettre fin à l’instabilité des prix. «La demande sur la viande rouge augmente durant Ramadhan de 40 à 50%, et la production nationale ne peut satisfaire à elle seule les besoins, ce qui entraîne la hausse des prix», a expliqué Tahar Boulenouar. Il souligne la nécessité de réglementer et d’organiser l’activité des éleveurs, qui souhaitent, de leur côté, davantage de soutien de la part des pouvoirs publics.

