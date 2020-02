UniversitÃ© de KhÃ©mis Miliana : La gestion intelligente des eaux dâ€™irrigation

Un projet de réalisation d’une ferme pilote basée sur la gestion intelligente des eaux d’irrigation conventionnelles et non conventionnelles, et l’exploitation des énergies renouvelables dans le domaine de l’agriculture est en cours de réalisation à l’université Djillali Bounaâma de Khémis Milina (Aïn Defla), a-t-on appris lundi auprès du recteur de cet établissement.

Fruit d’un partenariat entre une équipe de recherche de l’université de Khémis Miliana et des universités de Turquie, d’Espagne et d’Allemagne, ce projet financé par l’Union Européenne (UE) à hauteur de 300.000 euros porte sur la gestion intelligente des eaux d’irrigation conventionnelles et non conventionnelles et l’exploitation des énergies renouvelables dans le domaine de l’agriculture, a précisé le Pr Hadj Aïlem.

A la faveur de ce projet dont la réception est prévue d’ici à fin mars prochain, des chercheurs des trois pays se rendront à Khémis Miliana pour encadrer leurs homologues Algériens ainsi que les étudiants de la faculté des sciences de la nature et de la vie, et des sciences de la terre préparant leur doctorat, a-t-il noté.

S’agissant de l’emplacement de ce projet, le Pr Aïlem a observé que le choix d'Aïn Defla n’est pas fortuit dans la mesure où cette région à vocation agricole est connue pour ses performances en matière de production, ajoutant que pour une plus grande efficience dans le travail, les directions des services agricoles (DSA) et de l’environnement prendront part au projet envisagé par l’université.

Notant qu’il s’inscrit d'un appel à projets à l’initiative de partenaires pour la recherche et l’innovation dans la région méditerranéenne (PRIMA), la responsable du projet, le Dr Richa Amina, a mis l’accent sur le recours à la Smart Technology (Technologie intelligente) dans l’irrigation par le biais des eaux conventionnelles ou non conventionnelles dans le domaine de l’agriculture.

Mme Richa, également maître de conférences à la faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre à l’université de Khémis Miliana a précisé que les partenaires allemands, espagnols et turcs comptant notamment un centre de recherche travaillant sur les énergies renouvelables, sont en train de développer des prototypes dont l’un sera utilisé au niveau de la parcelle agricole dédiée au projet. Faisant remarquer que le projet en cours permettra le transfert vers l’Algérie depuis l’Europe de cette nouvelle technologique mise en œuvre en 2017, elle a mis l’accent sur la nécessité de l’intégration de la dimension socio-économique dans la conception de tout projet.

«La première condition de l’UE pour tout organisme désireux de lancer un projet est que celui-ci ait un impact économique sur toute la région méditerranéenne dont nous faisons partie et c’est ce que nous nous employons à réaliser au niveau de l’université de Khémis Miliana», a-t-elle assuré.

Pour sa part, le Dr Sami Touil de la même faculté a mis l’accent sur la gestion de l’irrigation de manière rationnelle, mettant l’accent sur le fait que ce projet vise la préservation aussi bien de la ressource hydrique que du sol.

«Contrairement à ce que d’aucuns pensent, ce n’est pas parce que l’on utilise de grandes quantités d’eau que l’on aura forcément une bonne production (agricole) aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, l’essentiel étant la gestion intelligente de cette ressource précieuse», a-t-il précisé.