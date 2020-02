La cérémonie d'installation a été présidée par le directeur général de la gestion du secteur public marchand au ministère de l'Industrie et des Mines, en présence des directeurs centraux et des membres du Conseil d'administration de Saïdal. Titulaire d'un diplôme de doctorat d'Etat en pharmacie à l'université de Montréal (Canada) et d'un master en business administration à l'université de Lille (France), Mme Akacem a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de Saïdal, dont celui de directrice de marketing et de l'information médicale.