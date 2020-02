14e Ã©dition du Salon international de la pharmacie : Sur le thÃ¨me de la sÃ©curisation pharmaceutique

La 14e édition du Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie (SIPHAL 2020) se tiendra du 19 au 22 du mois en cours au palais des expositions d'Alger a indiqué hier un communiqué de la société organisatrice. Organisé par l’entreprise «Esprit ouvert», le SIPHAL 2020 sera placé cette année sous le haut patronage du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avec le parrainage du ministre de l’Industrie pharmaceutique, a ajouté la même source.

Placé sur le thème «La sécurisation pharmaceutique», l'évènement accueillera sur une surface totale de 15.000 m² les acteurs et opérateurs du médicament en Algérie, les institutions publiques, les prestataires, les sociétés de services et d’ingénierie, ainsi que l’ensemble des représentations professionnelles du secteur de la pharmacie.

Sont invités également à participer, les pharmaciens d’officines, les hospitaliers, les pharmaciens d’industrie ainsi que l’ensemble des professionnels de la santé, mais aussi les étudiants.

D'autres intervenants professionnels (CNOP, SNAPO, UNOP, ADPHA, PCH, ANPP, SAPHO) seront également invités pour livrer leurs éclairages et expertises sur les sujets de cette année et sur les aspects du secteur de la santé et de la pharmacie.

«Esprit Ouvert», qui se définit comme une start-up exerçant dans le domaine de la communication et de l’événementielle pharmaceutique, œuvrait à apporter des solutions à la fois aux opérateurs, aux professionnels ainsi qu’aux usagers de la santé.

A ce titre, elle édite le Dictionnaire Algérien du Médicament (DAM) considéré comme un outil d’aide à la prise de décision pour tous les professionnels exerçant dans ce domaine à travers le territoire national.