Coronavirus : Aucun cas parmi les personnes rapatriÃ©es de Chine

S’exprimant à l’ouverture d’une journée d’information et de formation sur le nouveau coronavirus, organisée à l’Institut nationale de santé publique d’Alger (INSP) au profit des journalistes dans le but de renforcer leurs connaissances en la matière, M. Djamel Fourar a indiqué qu’aucun signe de la maladie n’a été constaté sur les ressortissants algériens, mauritaniens et libyens qui ont été rapatriés de Wuhan (Chine) et placés en quarantaine à l’hôtel El Marsa, à l’ouest d’Alger.

«Les 31 Algériens et les 7 Mauritaniens et Libyens qui séjournent depuis 9 jours dans cet hôtel sont sous surveillance médicale et devront rejoindre leurs familles lundi prochain, ce qui correspond au dernier jour de la période d’incubation du virus qui est de 14 jours», a-t-il fait savoir.

La directrice des maladies transmissible au ministère de la Santé a indiqué, pour sa part, «que jusqu’à présent, aucun cas suspect n’a été enregistré». Dr Samia Hammadi est longuement revenue sur les mesures de prévention qui ont été prises par le ministère contre une éventuelle menace, notamment à travers la mise en place du dispositif d’alerte et de surveillance qui s’adapte aux situations.

Elle a affirmé que l’Algérie est prête à faire face à une éventuelle menace et ajouté qu’un plan est en cours d’élaboration pour assurer une meilleure réponse à cette nouvelle épidémie mondiale. «Ce plan s’articule sur cinq axes essentiels, à savoir la surveillance épidémiologiques et virologique, la formation, la prise en charge préventive et curative et la communication», a-t-elle expliqué.

Un plan de préparation sur cinq axes en cours d’élaboration

De son côté, Dr Oubrahem, chargé des programmes au bureau en l’Algérie de l’Organisation mondiale de la santé, a souligné que le bureau régional de l’OMS Afrique a classé un certain nombre de pays en trois groupes de priorités, précisant que l’Algérie fait partie de groupe de priorité 1. Cette classification, dira-t-elle, a été faite sur la base du positionnement du pays dans la région africaine par rapport aux échanges commerciaux et au mouvement de personnes avec le continent asiatique, notamment la Chine, mais aussi par rapport aux capacités du pays à répondre à une éventuelle menace. Selon Dr Oubrahem, l’Algérie a la capacité de cordonner une réponse avec un certain nombre du pays d’Afrique mais aussi en matière de prévention contre ce nouveau virus, mais «ce n’est pas parce que l’Algérie est un pays à risque», a-t-elle relevé.

Et d’enchaîner : «Soyez rassurés que le dispositif mis en place par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sanitaire international est à même d’éviter l’apparition de l’épidémie au niveau de notre pays.»

L’Algérie a la capacité de dépister rapidement les éventuels cas

Dr Oubrahem a précisé que l’Algérie a la capacité, à travers le laboratoire national de référence pour la grippe et les virus respiratoires, en l’occurrence l’Institut Pasteur, de dépister rapidement les éventuels cas.

Sur la situation épidémiologique du nouveau coronavirus, elle fera savoir que le dernier rapport établi par l’OMS, lundi dernier, faisait état de 40.554 cas confirmés dans le monde avec plus de 3.085 nouveaux cas ces deux derniers jours et 902 décès. «99% des décès sont survenus en Chine», a-t-elle noté.

Dans sa présentation, Dr Mohamed Zeroual a rappelé que le mode de transmission de cette nouvelle affection virale est respiratoire. «La contamination d’une personne à une autre se produit par un contact proche et étroit sur une distance de 1 mètre», a expliqué le maître assistant des maladies infectieuses au niveau de l’EHS Laadi-Flici, précisant que la durée de vie du virus en dehors du corps ne dépasse pas quatre heures.

«La période d’incubation du virus est de 2 à 10 jours et peut aller jusqu’à 15 jours. Les symptômes sont communs à toutes les maladies respiratoires, à savoir des céphalées, maux de gorge, éternuements, toux, courbatures qui persistent et parfois des diarrhées », a-t-il détaillé.

Il fera savoir que les signes de gravité est surtout le syndrome de détresse respiratoire nécessitent une réanimation et des soins intensifs. «Parmi les signes de gravité de ce nouveau coronavirus, on peut citer l’insuffisance rénale et l’atteinte neurologique qui cause la mort du sujet», a ajouté Dr Zeroual.

Kamélia Hadjib