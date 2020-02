Gestion des biens issus de la corruption dÃ©posÃ©s Ã  lâ€™Ã©tranger : Pour la crÃ©ation dâ€™un organisme spÃ©cialisÃ©

M. Mourad Karim Ouagueni, directeur du Programme d’Appui à la Justice « Près de 3.000 bénéficiaires des sessions de formation »

Fruit de la coopération judiciaire entre l’Algérie et l’Union européenne, le programme Pasja d’appui à ce secteur répond au besoin de former l’ensemble des intervenants directs et indirects dans le processus judiciaire. «Ce programme est dédié à tous les acteurs de la justice : magistrats, greffiers, avocats, auxiliaires de justice, experts, médiateurs et huissiers, et concerne aussi les associations qui activent dans le domaine et même les journalistes», explique Mourad Karim Ouagueni, directeur au ministère de la Justice chargé du programme (Pasja). Il ajoute que des sessions de formation ont été initiées au profit de ces différentes catégories et que le nombre de bénéficiaires avoisine les 3.000. Mis en œuvre en octobre 2017, le programme en question s’étalera jusqu’à la fin de l’année en cours avec une possibilité de prolongation suivant les besoins exprimés lors de la formation.

Dans le cadre de ce même programme, trois opérateurs coopèrent avec le ministère de la Justice, le premier d’origine italienne est chargé de la communication et de la visibilité, le second, belge, prend à son actif la réalisation d’une partie du Pasja, et le troisième partenaire français est chargé, pour sa part, de la coopération internationale, explique notre interlocuteur.

K. A.