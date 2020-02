Dans la LUCARNE : Le derby qui fait parler de lui

A l'aller, tous les regards étaient braqués sur le stade du 5-Juillet. C'était l'affiche du jour surtout que les deux galeries nous avaient gratifiés d'un spectacle hors du commun, presque unique. Pour une question d'effectif, ce derby, que beaucoup de chaines TV avaient programmé pour donner un peu d'allégresse à leurs téléspectateurs, n'a pas eu lieu. C'était un forfait qui avait souri au MCA. l'USMA ne veut pas tourner la page. On espère que le match se rejouera en fin de saison, peut-être, si le TAS sportif de Lausanne leur donne raison. Ceci dit, toute la presse nationale vient d'apprendre que le derby entre l'USMA, qui reçoit, et le MCA aura lieu le 22 février courant au stade de Bologhine. Une domiciliation qui avait surpris tout le monde sauf, peut-être, les dirigeants de l'USMA qui veulent recevoir sur leur terrain fétiche. Ce n'est pas de l'avis de tous surtout pour les amoureux de ballon rond et du beau football… Il est clair que nombreux d'observateurs sont favorables à ce que ce grand derby tant attendu se déroule au stade du 5-Juillet ou du moins au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Il est clair aussi que les services de sécurité voudraient qu'il ait lieu dans un grand stade et non à Bologhine. C'est une question de contenance et de sécurité. Ce n'est pas facile d’organiser un derby dans un petit stade où de nombreux supporters ne pourront pas avoir de place avec tous les désagréments que cela pourrait engendrer. Il est certain que tout le monde attend avec impatience la confirmation du lieu de domiciliation de cette empoignade entre les deux voisins. Les puristes, certainement, aimeraient à ce que ce derby se joue sur du gazon naturel et non pas sur du tartan qui est loin d'être attrayant pour un match de football. Certains ont même envisagé de reporter ce derby jusqu'à l'ouverture du stade du 5-Juillet, prévue au mois de mars prochain. C'est un peu curieux qu'à chaque fois que ce derby est programmé, il se passe des choses qui vont dépeindre sur son déroulement, puisqu'il est arrivé où il s'est joué à Bologhine dans un désintéressement incroyable de la part des supporters des deux camps; comme s'il n'avait pas eu lieu. On ne veut pas revivre la même chose en faisant beaucoup de bruit pour rien. Ce n'est, en fin de compte, qu'un match de football.

Hamid Gharbi