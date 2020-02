rÃ©union de la commission de discipline : La LFP sÃ©vit

Lundi dernier, à l’occasion de la réunion de la commission de discipline, des entraineurs et des présidents de clubs ont fait l’objet de suspensions. Ils ont été sévèrement sanctionné par la LFP pour leurs propos concernant l’arbitrage ou encore la programmation, à l’issue de la 17e journée de Ligue Une et de la 18e manche du championnat de Ligue 2.

Ainsi, le coach du NA Hussein Dey Azzedine Ait Djoudi, qui avait critiqué la programmation de la LFP, après la lourde défaite à domicile de son team face à l’ASO (0-3), est suspendu à titre conservatoire jusqu’à son audition la semaine prochaine par la commission de discipline. Il a ouvertement critiqué la programmation imposée par la Ligue. C’est aussi le cas pour l’entraineur du DRB Tadjenent, Mustapha Biskri, dont l’équipe à sévèrement chuté face à l’AS khroub (4-0). Pour sa part, Mustapha Sebaa, entraineur du MC El Eulma, à écopé de deux match de suspension, à l’issue de la défaite de sa formation face à la JSM Skikda (2-1). Par ailleurs, les présidents de l’AS Ain M’lila, Ben Sid El Hadi et de l’A Bou Sâada, Bouakaz Chakib Oussama, ont été frappés de trois mois de suspension ferme, pour s’être emportés contre les officiels des rencontres de leurs clubs respectifs face à la JS Saoura et au WA Tlemcen.

Ainsi, la LFP ne tolère plus les critiques. L’instance de Medouar veut museler les acteurs du football national, qui désormais n’ont plus le droit de s’exprimer. Quoique, la commission de discipline, qui agit en fonction des rapports de match, ne réserve pas le même traitement pour tout le monde. Lorsqu’on lit les critiques de certains entraineurs et dirigeants de clubs dans la presse, on est bien tenté de croire que la LFP fait dans le deux poids et deux mesures. Pour ne citer que ceux là, les responsables de la JSK et le coach de l’USMA ont fustigé les arbitres qui ont officié leurs matchs rencontres respectives face à l’USB et au CSC. Ils ont clairement signifié que Ghorbal et Abid Charef ont faussé les résultats des matchs en privant leurs équipes de penalties flagrants. Ils n’ont pas été pour autant inquiétés par les responsables de la LFP.

Redha M