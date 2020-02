Choc des 8es de finales de la coupe dâ€™AlgÃ©rie ESS - CSC

Le choc des huitièmes de finales de la 56e édition de la coupe d’Algérie aura lieu, jeudi soir, sur les Hauts-Plateau, entre l’ES Sétif et le CS Constantine. Le derby de l’Est désignera l’heureux gagnant, qui pourrait jouer pour le doublé du moment que les équipes occupent, respectivement, la cinquième et quatrième place du classement de Ligue 1, avec 26 et 24 points.

Les deux équipes de l’Est affichent une bonne santé depuis quelques semaines, notamment après de début de saison difficiles des deux équipes. L’ESS enchaine les bonnes performances, et tentera d’ajouter une autre victoire en coupe, face à une équipe huppée pour confirmer son retour en force. L’occasion sera aussi une petite revanche pour le dernier match ayant opposé les deux équipes lors de la 12e journée. Un match intense au stade Chahid Hamlaoui soldé par la victoire du CSC sur le score de 3-1, avec notamment l’expulsion d’Abdelkrim Nemdil.

Le CSC lui aussi entame ce choc avec le moral au beau fixe, suite à son exploit du samedi dernier à Alger, face au champion en titre l’USMA sur le score de 3-1 pour le compte de 17e journée de Ligue 1. Les Vert et Noir défieront l’Entente sur son terrain pour offrir un leur large public un cinquième succès consécutive, et poursuivre l’aventure en Ligue 1 avec plus d’envie à la recherche du 3e titre de champion.

Privé des services de plusieurs joueurs à l’exemple du milieu de terrain Amir Karaoui, Nabil Kouki devra préparer un meilleur onze entrant pour surprendre le CSC. Une tache qui sera un casse-tête pour le technicien tunisien du moment que plusieurs joueurs souffrent de blessures à l’exemple de Touré, Laribi, Nemdil, Debari et Laouafi. Beaucoup de ces joueurs dont la participation demeure incertaine le jour du match, ce qui chamboule la stratégie du coach pour dominer l’adversaire à domicile. Spécialiste de la coupe d’Algérie, l’ESS détient le record de coupes remportées conjointement avec le MCA, l’USMA et le CRB avec huit sacres dans le palmarès. L’Aigle noir part en conquérant pour profiter des facteurs du terrain et du public afin de décrocher la neuvième coupe, et finir la saison en beauté après un début de saison difficile.

De son coté, le CSC est de retour au podium avec plusieurs année de sécheresse. Le club de Cirta a retrouvé son brio et son charisme avec une équipe redoutable qui a son mot à dire dans la division d’élite. Le Club Sportif Constantinois, auteur de deux titres de champion d’Algérie en 1997 et 2018 veut offrir à son nombreux public sa première de coupe d’Algérie.

Kader Bentounès