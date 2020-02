Escalade militaire turco-syrienne Ã  Idleb : Ankara menace

"Le régime a reçu son châtiment, mais ce n'est pas assez, il y aura une suite. Car plus ils attaqueront nos militaires, plus ils le paieront cher, très cher", a déclaré M. Erdogan lors d'un discours à Ankara. Le président turc a ajouté qu'il annoncerait aujourd’hui des mesures supplémentaires à l'encontre du régime de Damas, sans autre détail. Lundi, cinq soldats turcs ont été tués et cinq autres blessés dans un bombardement du régime syrien contre des positions d'Ankara dans la province d'Idleb. En réponse, Ankara a affirmé avoir riposté par des bombardements massifs.

Poursuivant son offensive, les forces syriennes et des combattants alliés ont repris hier aux terroristes et rebelles le dernier tronçon d'une autoroute clé dans le Nord-ouest de la Syrie, région qui a aussi été le théâtre de récents accrochages meurtriers entre Damas et Ankara. La reprise de cet axe permet aux forces syriennes de contrôler l'intégralité de la M5. D'autre part, la Turquie a affirmé lundi avoir "neutralisé" plus de 100 soldats syriens en réponse à un bombardement syrien qui a fait cinq morts dans les rangs de l'armée turque dans le Nord-ouest de la Syrie. "D'après nos sources, 101 soldats syriens ont été neutralisés, trois chars et deux canons ont été détruits et un hélicoptère a été touché", a déclaré le ministère turc de la Défense dans un communiqué. Le ministère a indiqué que la Turquie continuait lundi soir de bombarder des positions syriennes. Les deux pilotes de l'hélicoptère abattu la veille ont été tués. L'appareil a été abattu près du village de Qaminas. Les autorités turques ont évoqué un "crash", sans en revendiquer la responsabilité.

M. T. et Agences