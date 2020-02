Khaled Sahour, un artiste Multidisciplinaire

En tant que photographe, son travail original a été reconnu au niveau international : sa photographie «Gravity Rocks» a remporté le prix spécial du jury lors de la 3e édition du concours annuel du Salon de la photographie de Guelma. Cet événement national de la photographie attire chaque année des artistes d'Algérie, du Moyen-Orient et de France ; et sa photo intitulée «Assekrem» de sa série originale «Tamanrasset» a été publiée dans l'édition d'octobre 2012 du National Geographic. Pour prendre cette photo, Sahour a parcouru 2.000 km jusqu'au parc national de l'Ahaggar et a fait une randonnée de 2.780 mètres jusqu'à l'ermitage de Charles de Foucauld. Lors de l'événement international hautement compétitif des Sony World Photography Awards, deux de ses photographies, «Tergui» et «Saharan Starry Night» de «Tamanrasset», ont été présélectionnées parmi plus de 5.100 autres. En tant qu'artiste multimédia, Sahour a travaillé avec les studios Blur sur des bandes-annonces cinématographiques pour le phénomène mondial primé The Elder Scrolls. Dans le domaine de la musique, Khaled est en train de préparer le premier album de son groupe Stoned Pirates, intitulé «Flag Skull and Rock n Roll». Parallèlement au premier single de l'album, «Nothing», il a autoproduit l'intégralité du clip vidéo de 5 minutes de la chanson, entièrement en images de synthèse. Ce travail a remporté le prix des meilleurs effets visuels et une mention honorable en science-fiction au Festival du film de Florence et a également été sélectionné officiellement au Festival du film Short to the Point et au Festival du film indépendant Prisma Rome. Sahour est un artiste multidisciplinaire dont les réalisations dans les domaines de la photographie, de la musique et du cinéma ont inspiré de nombreuses personnalités de l'industrie à travailler avec lui : Michael Vail Blum, producteur/ingénieur musical primé dont les travaux ont contribué à la vente combinée de plus de 100 millions de disques et qui a collaboré avec Michael Jackson, Madonna, Pink Floyd et Kelly Clarkson ; Thomas Juth, ingénieur du son récompensé. Reconnu comme un photographe et un artiste multimédia polyvalent et prolifique, Khaled Sahour a soutenu et contribué de manière significative à ces domaines pendant des années. Cet artiste visuel largement autodidacte a apporté des années d'expérience en photographie, cinématographie, réalisation, écriture de scénario, effets visuels et production musicale à des projets dans le monde entier. Comme il est souvent recherché pour son expertise, Sahour a collaboré avec de nombreux artistes et leaders de l'industrie, notamment avec Thomas Juth, ingénieur de mix ayant remporté plusieurs Grammy Awards, dont la discographie comprend des artistes tels que Jamie Cullum, Jesse & Joy, Park Hyo-shin, Cat Stevens, Elton John, Luis Fonsi et James Bay ; Michael Vail Blum, producteur/ingénieur de musique primé dont les travaux ont contribué à la vente combinée de plus de 100 millions de disques et qui a collaboré avec Michael Jackson, Madonna, Pink Floyd et Kelly Clarkson ; et Mohamed Amar Filali, fondateur de In Soul Records et de House Mechanix, ainsi que producteur de musique, multi- instrumentiste, influencé par la musique d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le travail de Khaled a été publié dans National Geographic, El Watan, Le Quotiden, WPO, Radio ChaÎne III, Canal Algerie et 3Dtotal.

