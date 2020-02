M. Ait Ali Braham reÃ§oit l'ambassadeur de Russie : La coopÃ©ration Ã©conomique au menu

«Cette rencontre a permis à M. Ait Ali Braham et son hôte de passer en revue la coopération économique entre les deux pays notamment dans les secteurs industriel et minier et d'examiner les moyens de renforcer le partenariat entre les entreprises des deux pays», fait savoir la même source. Ainsi, les deux parties ont énuméré les secteurs et filières qui peuvent faire l'objet de projets de partenariat entre l'Algérie et la Russie, notamment dans l'industrie sidérurgique et l'industrie et recherche minière.

A ce titre, le ministre a appelé à explorer les potentialités de coopération qui existent entre les entreprises des deux pays dans ces domaines. Il a également insisté sur l'augmentation des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Russie qui «demeurent en deçà des attentes et des potentialités des deux partenaires stratégiques». De son côté, l'ambassadeur russe a exprimé la volonté de son pays de redynamiser les relations économiques bilatérales tout en affichant l'intérêt des entreprises russes pour le partenariat avec l'Algérie.